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Ивану Урганту исполняется 40 лет
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Ивану Урганту исполняется 40 лет 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня свой день рождения отмечает, пожалуй, один из самых востребованных телеведущих России — Иван Ургант. Ведущему шоу «Вечерний Ургант» исполняется 40 лет. Свой юбилей Иван, вероятнее всего, отметит в кругу родных и близких людей.
Напомним, что Иван Ургант — счастливый отец трех дочерей: 18-летней Эрики, 10-летней Нины и 3-летней Валерии. Артист относится к той категории знаменитостей, которые не слишком любят говорить о личной жизни. Иногда Иван все же делает исключения и выкладывает в свой микроблог фотографии дочерей или совместные снимки с любимой супругой. Ургант ответственно относится у воспитанию наследниц и, несмотря на плотный рабочий график, старается как можно больше внимания уделять дочерям. Он внимательно следит за тем, чем увлекаются его дочки и старается быть в курсе новых тенденций, чтобы быть на одной волне с подрастающими детьми.
В своем недавнем интервью для Teleprogramma.pro Иван рассказывал, что его дочери уже осознают масштабы популярности отца, однако Ургант резко пресекает любые манипуляции на этот счет. «Я прижигаю это все сразу каленым железом, говорю: не смей! У меня все дети записаны не под моей фамилией. Ну старшей, как говорится, жизнь помогла, а младшие у меня одна — Мартиросян, вторая — Цекало», — шутит Ургант.
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