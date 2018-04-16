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Покупка роз маме на день рожденья аукнулась жительнице Владивостока
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Покупка роз маме на день рожденья аукнулась жительнице Владивостока 

Primpress 57 минут назад
Фото: Primpress
Жительница Владивостока рассказала о возникших проблемах после покупки цветов, сообщает PRIMPRESS.
По словам женщины, 14 апреля утром она заехала купить маме на день рождения пионовидные розы.
«В магазине они выглядели просто потрясающе. Девушка утверждала, что они простоят дольше, чем обычные розы. Я приобрела букет. Дома они начали вянуть в течение дня», — рассказала горожанка.
По ее словам, «более того, из них начали выскакивать в диком количестве какие-то насекомые».
«Букет стоил недешево, но качество оказалось просто ужасным!», — с сожалением констатировала покупательница.
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 Ещё 2 источника 
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