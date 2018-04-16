Джигурда сделал Лениной неожиданный подарок 

Никита Джигурда заработал целое состояние, выиграв суд о наследстве в заграничном суде. Американское правосудие признало подлинность завещания покойной миллиардерши Людмилы Браташ в пользу ее бывшего любовника Никиты Джигурды. В собственность Джигурды перешла недвижимость во Франции и Америке, а также счета в швейцарском и английском банках. Как выигравший целое состояние в лотерею, актер сразу же бросился его тратить. И не только на себя, но и, как водится, на женщин.
Одной из его первых покупок стал земельный участок в полгектара на берегу притока Волги в курортном гольф-клубе Завидово в сотне километров от центра Москвы. Здесь же, он купил участок поменьше, в тридцать соток, и подарил его в знак благодарности своей подруге писательнице и предпринимательнице Лене Лениной, единственной из звезд, активно защищавшей его на ток-шоу. Теперь друзья смогут построить здесь модные современные дома в стиле хай-тек и стать соседями. Вот так стороннице Джигурды в громком скандале Лене Лениной неожиданно повезло.
7-го мая МосГорСуду, в котором будет рассматриваться вопрос о наследовании российской части имущества покойной миллиардерши, теперь будет трудно не признать завещание, раз американский суд вынес решение в пользу скандального актера, его бывшей жены и их детей.