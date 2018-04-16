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Рыбаки на вездеходе провалились под лед на реке Шегарка
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Рыбаки на вездеходе провалились под лед на реке Шегарка 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вопреки предупреждениям МЧС об опасности выхода на весенний лед, свою жизнь под угрозу поставили четверо жителей Новосибирска, отправившись рыбачить на гусеничном вездеходе. На реке Шегарка вездеход с водителем проломил лед и частично ушел под воду. ЧП произошло вблизи села Новоалександровка Колыванского района. Трое из четырех человек спаслись.
«Госинспекторы по маломерным судам МЧС России предостерегают рыбаков от выхода и выезда на водоемы Новосибирской области, — говорит начальник ГУ МЧС по области Павел Винаков. — На реках уже начался весенний ледоход, появились промоины и открытые участки воды. Оставшийся лед утратил прочность, стал пористым и очень слабым».
В связи с происшествием в Колыванском районе проводятся оперативно-следственные действия и уточняются все обстоятельства. Для спасательных работ на акватории привлекалось 12 человек и 5 единиц техники. «Лед на реках становится рыхлым, „съедается“ сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением, — продолжает Винаков. — Несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоемы в весенний период, многие люди выходят на лед, а в особенности дети». Напомним, 14 апреля на пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района, ставшие очевидцами ужасающей картины: двое детей были замечены на плывущей льдине по реке Иня, проплыв при этом порядка двух километров.
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