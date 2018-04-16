Кабмин ужесточил финансовую ответственность для участников госзакупок 

Российский премьер‐министр Дмитрий Медведев подписал постановление о совершенствовании механизма финансовой ответственности участников закупок товаров, работ и услуг. Документ опубликован на сайте правительства страны.
Теперь, если начальная цена контракта превысит один миллион рублей, заказчика обяжут установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе.
Цель принятого решения — ограничить участие в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг
— текст постановления.
Документ вступит в силу с 1 июля. В пояснительной записке сказано, что он будет применяться к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых есть в единой информационной системе.
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