Коми утверждает, что Трамп уволил его за расследование по России 

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент Дональд Трамп на самом деле уволил его за расследование приписываемого команде республиканца сговора с Москвой ради победы на выборах в США 2016 года. Об этом Коми заявил в интервью телекомпании АВС, которое транслировалось в воскресенье и предваряет выход в свет 17 апреля его мемуаров под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».
Экс-глава ФБР не скрывал, что свой вывод он сделал, узнав из СМИ о встрече Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в Вашингтоне в мае прошлого года. Встреча, на которой присутствовали на тот момент еще посол РФ в США Сергей Кисляк и другие лица, произошла 10 мая 2017 года — на следующий день после увольнения Коми. По данным газеты «Нью-Йорк таймс», в ходе беседы с представителями РФ президент заявил, что отстранение Коми избавило его от «серьезного давления».
"Моей первой реакцией было недоумение, а что россияне делают в Овальном кабинете? Я, как контрразведчик, подумал, что это безумие, один на один, без присутствия хотя бы еще одного американца", — сказал Коми.
"Во-вторых, все притворство по поводу того, что меня уволили за неправильный подход к расследованию «почтового скандала», стало испаряться. Меня уволили из-за расследования по России", — утверждал экс-директор ФБР.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.