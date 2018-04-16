Коми утверждает, что Трамп уволил его за расследование по России

Экс-глава ФБР не скрывал, что свой вывод он сделал, узнав из СМИ о встрече Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым , которая состоялась в Вашингтоне в мае прошлого года. Встреча, на которой присутствовали на тот момент еще посол РФ в США Сергей Кисляк и другие лица, произошла 10 мая 2017 года — на следующий день после увольнения Коми. По данным газеты «Нью-Йорк таймс», в ходе беседы с представителями РФ президент заявил, что отстранение Коми избавило его от «серьезного давления».

"Моей первой реакцией было недоумение, а что россияне делают в Овальном кабинете? Я, как контрразведчик, подумал, что это безумие, один на один, без присутствия хотя бы еще одного американца", — сказал Коми.

"Во-вторых, все притворство по поводу того, что меня уволили за неправильный подход к расследованию «почтового скандала», стало испаряться. Меня уволили из-за расследования по России", — утверждал экс-директор ФБР.