Сухой танцующий фонтан откроется в «Лужниках» в дни проведения ЧМ-2018

На территории спортивного комплекса «Лужники» появится пешеходный сухой фонтан. Днем он будет работать в так называемом танцующем режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь — будто вальсируя. А с наступлением сумерек хореографические водные па станут сопровождаться красочным световым шоу. Первое включение фонтана состоится после открытия ЧМ-2018.

«Сухой фонтан строится возле метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра в «Лужниках» (улица Лужники, 24). Сейчас мы уже монтируем его водную чашу. В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара», — рассказали в пресс-службе АО «Лужники».

Из водной чаши площадью 324 квадратных метра будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 метра. Для создания светового эффекта планируется использовать несколько сотен встроенных в основание фонтана лампочек. Каждые 10 секунд они будут менять свой оттенок — от холодного белого до яркого неонового.

«Надеемся, что наш пешеходный фонтан станет одним из любимых аттракционов у москвичей и гостей города. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть», — добавили в пресс-службе.

В начале июня фонтан планируется запускать в тестовом режиме, а постоянно он начнет работать после открытия чемпионата мира по футболу. Первый матч мундиаля — между Россией Саудовской Аравией — состоится на стадионе «Лужников» 14 июня в 18:00.