Директор «Четвёрки»: «Мы на целую неделю вернём екатеринбургских телезрителей в прошлое»

Сегодня «Четвёртый канал» объявил о возвращении в эфир суперзвёзд 90-х и нулевых. Зрители смогут увидеть Анну Титову , Иннокентия Шеремета, Алёну Вугельман, Машу Винарскую, Мстислава Захарова, Юлю Михалкову и других. Начнётся акция 23 апреля — таким образом канал отметит своё 27-летие.

В интервью E1.RU директор «Четвёртого канала» Элеонора Расулова рассказала, как появилась идея провести такую ностальгическую акцию, а также ответила на вопросы об экономическом положении канала.

— Почему решили устроить такую акцию с возвращением в эфир людей, которые сделали в своё время имя и славу «Четвёрке»?

— Мы просто решили к 27-летию «Четвёртого канала» как-то подытожить то, что было за эти годы, а также отдать дань тем людям, которые его строили. Благодаря им он стал таким известным и популярным. Многие из тех, кто работал у нас, теперь трудятся на федеральных каналах, они достигли больших высот, но вышли именно с «Четвёрки». При этом ни один из них нам не отказал, когда мы предложили им вернуться в эфир.

Есть ещё один момент, почему для нас важно появление «звёзд» в эфире. Так получилось, что последнее время мнения зрителей телеканала разделились: кто-то хочет видеть «старые» лица в эфире, кто-то настаивает на кардинальном обновлении, к которому мы сейчас приступили. «Четвёртый канал» уважает мнение своих зрителей и даёт возможность выбирать. Будем следить за рейтингами.

— Насколько сложно было договариваться с ними?

— Вообще не сложно — все моментально соглашались. Тут просто вопрос, чтобы привезти их в Екатеринбург , разделить между ними эфиры. Но фактически нам удастся собрать весь звёздный состав.

К примеру, «Утренний экспресс» будут вести те же пары, что было изначально: Алексей Ванченко и Маша Винарская, Даниил Макеранец и Анна Афонина . Слава Захаров будет вести погоду, а Анна Титова — новости. Всё будет так, как было много лет назад. Приятно, что люди с таким уважением относятся к тому месту, где родились профессионально.

— Как тебе кажется, какой вывод должны будут сделать телезрители после этой ностальгической недели?

— Мы хотим таким образом вернуть наших телезрителей в те времена, когда были эти ведущие. Это своего рода семейный альбом, который мы вместе полистаем. Во-вторых, мы сейчас полностью обновили состав ведущих, но при этом мы не хотим этим сказать, что старое было плохим. Просто любая структура должна развиваться, должны появляться новые лица. Нас достаточно много критиковали за это решение. Но мы просто развиваемся и стремимся вперёд. Этой же акцией мы показываем уважение к тем, кто создавал «Четвёрку».

— Как думаешь, а телезрители уже привыкли к новым ведущим?

— В принципе, да. Конечно, есть какая-то часть телезрителей, которым непривычны новые ведущие. Хороший показатель, что Аня Авдеева, которая к тому моменту вела новости меньше года, пробилась в финал «Тэфи-регион».

— В прошлом году у вас была громкая рокировка — Евгений Енин ушёл на ОТВ, а его место на «Четвёрке» занял Максим Путинцев. Насколько он прижился?

— Максим — большой профессионал и отличный интервьюер. Я считаю, что он очень органично смотрится в эфире «Четвёртого канала». Думаю, он в большей степени подходит по формату и стилистике нашему сетевому партнёру — «Пятнице».

— Кстати, вопрос с сетевым партнёром решён? Какое-то время назад была информация, что «Пятница» может уйти, так как теперь у них есть своя кнопка, где их также можно смотреть.

— Считаю, что пока решён. Договор у нас каждый год пролонгируется. И они гарантировали, что до конца года мы точно вместе, впрочем, и нет никаких предпосылок, что после этого мы перестанем сотрудничать. В частности, наши рекламные блоки идут и на частоте «Пятницы», и на нашей. Всех такое сотрудничество устраивает. Если что, у нас есть два потенциальных сетевых партнёра, но мы настроены на работу с «Пятницей».

— Насколько сейчас уверенно себя чувствует «Четвёртый канал»?

— Абсолютно уверенно. Мы себя окупаем и стабильны в финансовом плане.

— ОТВ не так давно перешёл на вещание в HD. Есть ли у вас такие планы?

— Мы тоже перейдём — планируем это сделать к сентябрю-октябрю этого года.

— В конце хочу вернуться к вашей акции, когда вы попрощались с телезрителями. Она вызвала много споров. Насколько она себя оправдала?