Лавров: Россия теряет остатки доверия к странам Запада, но пока оно не на нуле 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия теряет остатки доверия к странам Запада, которые пользуются логикой «доказательство посредством наказания», однако пока что оно сохраняется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью британской телерадиовещательной компании «Би-би-си», фрагмент которого был опубликован в понедельник.
"Мы теряем остатки доверия к нашим западным партнерам, которые предпочли действовать на основе очень странной логики: доказательство посредством наказания, — сказал министр. — Они прибегли к наказанию сначала, как это было сделано в Солсбери, и только потом они стали ждать расследования Скотланд-Ярда. Они прибегли к наказанию в Думе, в Сирии, и теперь они ждут, пока эксперты ОЗХО проведут расследование. Это та логика, что применяется тройкой государств (США, Франции и Великобритании — прим. ТАСС)".
"Я сказал, что мы теряем остатки доверия, но это не означает пока, что оно на нуле", — подчеркнул Лавров.