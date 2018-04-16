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WSJ: Трамп рассматривал возможность нанесения удара по российским объектам в Сирии
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WSJ: Трамп рассматривал возможность нанесения удара по российским объектам в Сирии 

Newsru.com 15 минут назад
Фото: Newsru.com
Президент США Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по территории в Сирии, в том числе не исключался обстрел российских и иранских объектов. Об этом сообщает
The Wall Street Journal
со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, глава Пентагона Джеймс Мэттис на прошлой неделе представил в Белом доме три варианта применения военной силы против официального Дамаска. Трамп в итоге утвердил гибридный вариант, который и был реализован в минувшую субботу, утверждают источники.
Первый, наиболее умеренный вариант, предусматривал нанесение ударов по сирийским объектам, имевшим, по данным Пентагона, отношение только к химоружию. Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения.
Третий вариант, включавший вероятное поражение российских ПВО в Сирии, был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность вооруженных сил арабской республики, не затрагивая правительственные объекты, говорится в статье.
В результате Трамп утвердил смешанный вариант, уступив доводам Мэттиса, призывавшего к сдержанности, отмечает ТАСС. Изначально президент США был настроен на самый жесткий сценарий удара, утверждают источники WSJ.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции утром в субботу, 14 февраля.
По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент, якобы имевший место 7 апреля в сирийском городе Дума, где, как утверждают страны Запада, было применено химическое оружие.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В Минобороны РФ заявили, что с подачи западных стран произошла провокация. В субботу в Дамаск прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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