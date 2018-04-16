Эксперт прокомментировал новые возможные антироссийские санкции 

Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о новых антироссийских санкциях США. Ожидается, что о новых ограничительных мерах объявят уже 16 апреля и они коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.
"Практически каждую неделю мы становимся свидетелями новых волн санкций, можно сегодня ожидать очередного раунда. Формальная привязка к тем или иным событиям и якобы нарушениям России — она фривольная и бездоказательная", — передает слова Олевича RT.
По мнению эксперта, США пытаются изолировать Россию от западной банковской системы и нанести удар по российской экономике.
В свою очередь, в Госдуме готовят ответ на американские санкции. 16 апреля в нижней палате парламента рассмотрят законопроект, который даст правительству нашей страны полномочия по введению экономческих и политических мер на антироссийскую политику США.