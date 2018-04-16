Новые технологии в дератизации 

Современные технологии меняется очень быстро. Каждые полгода
компании-гиганты индустрии компьютерных/телефонных гаджетов представляют
покупателям все новые и новые, более усовершенствованные модели. Кажется, что мир только и живет, что айфонами, виртуальной реальностью и роботами-андройдами. Однако, реальная ситуация такова, что помимо
хайтек-сектора имеется и традиционные направления бизнеса, там, где применение
новых технологий ограниченно в связи с особенностями самой технологии. Это сельское хозяйство и строительство, легкая промышленность и ресторанное дело,
жилищно-коммунальное хозяйство и многое-многое другое.
Об одной из таких подотраслей жилищно-коммунального
хозяйства — дератизации, мы и поговорим. Дератизация — это научный термин описывающий
борьбу с синантропными грызунами. Синантропные грызуны — это крысы и мыши,
живущие в городах с человеком по соседству. К слову сказать, эта проблема давно
известна многим городским жителям. В разное время с грызунами боролись разными
способами, но проблема не решена до сих пор. Поскольку для обитания грызунов в условиях города им нужны корм и места обитания, то разумным представляется
создание условий, препятствующих заселению грызунов в дома и ограничения
возможности прокорма для них.
Традиционные способы борьбы с грызунами в большей мере
являются истребительными и предполагают ведение борьбы с грызунами на этапе,
когда они уже заселили подвалы зданий. Самым распространенным и самым опасным,
в том числе для людей и домашних животных, безусловно является химический
способ. Токсичные вещества раскладываются в защищенном от случайного влияния на человека месте, в расчете на то, что крысы и мыши съедят эту приманку. В большинстве случаев так и происходит, но бывает иначе, когда ядовитую приманку
животные растаскивают по близлежащей территории, которая становится зараженной
и опасной, например, для домашних животных и детей. В этом и заключается первая
опасность химического способа, вторая же причина, по которой химическая
дератизация все меньше применяется, заключается в том, что трупы крыс и мышей
необходимо собирать и утилизировать, что также является не совсем чистым, с экологической точки зрения, занятием.
Учитывая негативные особенности химической дератизации
отечественные ученые разработали электрическую дератизационную системы,
защищающую дома от грызунов без вмешательства человека. Запатентованное
название такого оборудования — Охранно-Защитная Дератизационная Система
Аппаратно-Программный Комплекс Охранно-Защитное Устройство Модифицированное —
или просто — АПК ОЗДУ-М http://озду.рф/.
Именно под названием АПК ОЗДУ-М эту систему знают во многих
российских городах. Сегодня она установлена начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Особенно
актуально использование электрической дератизационной системы для эпидемиологически неблагополучных городов и значимых объектов, например, для общественных зданий, больниц и поликлиник, школ и детсадов.
Также, систему АПК ОЗДУ-М активно устанавливают в подземных
и цокольных технических помещениях, вместе с инженерным оборудованием зданий.
Причина проста — ущерб от порчи дорогостоящего инженерного оборудования
значительно превышает расходы на установку такой «страхующей» дератизационной
системы.
Третье применение АПК ОЗДУ-М — это пищевые производства, в том числе, рестораны, столовые и кафе, цеха по производству различных
полуфабрикатов и вообще продуктов питания, склады хранения и т.п. Там, где требуется чистота конечного продукта электрическая дератизационная система
просто незаменима.
Хотя система АПК ОЗДУ-М разработана и запатентована в России,
а выпускается в Москве, не будем скрывать тот факт, что все её компоненты
импортные. Система требует первоначальной установки, далее она работает в автономном режиме. Поскольку АПК ОЗДУ-М является системой нелетальной для грызунов, то во время её работы на объекте не остается трупов крыс и мышей, а,
следовательно, нет необходимости последующей дезинфекции этой площади.
Электрическая дератизационная система http://озду.рф/uslugi/ АПК ОЗДУ-М — это профессиональное оборудование
и его установку правильно было бы заказать у официальных дилеров на сайте http://озду.рф/,
их достаточно, чтобы покрыть потребности всех регионов. Само оборудование
полностью сертифицировано для применения на территории РФ, имеются официальные
сертификаты, подтверждающие его безопасность и надежность.