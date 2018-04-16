Ещё
Новые технологии в дератизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые технологии в дератизации 

Хот 45 минут назад
Фото: Хот
Современные технологии меняется очень быстро. Каждые полгода
компании-гиганты индустрии компьютерных/телефонных гаджетов представляют
покупателям все новые и новые, более усовершенствованные модели. Кажется, что  мир только и живет, что айфонами, виртуальной реальностью и  роботами-андройдами. Однако, реальная ситуация такова, что помимо
хайтек-сектора имеется и традиционные направления бизнеса, там, где применение
новых технологий ограниченно в связи с особенностями самой технологии. Это  сельское хозяйство и строительство, легкая промышленность и ресторанное дело,
жилищно-коммунальное хозяйство и многое-многое другое.
Об одной из таких подотраслей жилищно-коммунального
хозяйства — дератизации, мы и поговорим. Дератизация — это научный термин описывающий
борьбу с синантропными грызунами. Синантропные грызуны — это крысы и мыши,
живущие в городах с человеком по соседству. К слову сказать, эта проблема давно
известна многим городским жителям. В разное время с грызунами боролись разными
способами, но проблема не решена до сих пор. Поскольку для обитания грызунов в  условиях города им нужны корм и места обитания, то разумным представляется
создание условий, препятствующих заселению грызунов в дома и ограничения
возможности прокорма для них.
Традиционные способы борьбы с грызунами в большей мере
являются истребительными и предполагают ведение борьбы с грызунами на этапе,
когда они уже заселили подвалы зданий. Самым распространенным и самым опасным,
в том числе для людей и домашних животных, безусловно является химический
способ. Токсичные вещества раскладываются в защищенном от случайного влияния на  человека месте, в расчете на то, что крысы и мыши съедят эту приманку. В  большинстве случаев так и происходит, но бывает иначе, когда ядовитую приманку
животные растаскивают по близлежащей территории, которая становится зараженной
и опасной, например, для домашних животных и детей. В этом и заключается первая
опасность химического способа, вторая же причина, по которой химическая
дератизация все меньше применяется, заключается в том, что трупы крыс и мышей
необходимо собирать и утилизировать, что также является не совсем чистым, с  экологической точки зрения, занятием.
Учитывая негативные особенности химической дератизации
отечественные ученые разработали электрическую дератизационную системы,
защищающую дома от грызунов без вмешательства человека. Запатентованное
название такого оборудования — Охранно-Защитная Дератизационная Система
Аппаратно-Программный Комплекс Охранно-Защитное Устройство Модифицированное —
или просто — АПК ОЗДУ-М http://озду.рф/.
Именно под названием АПК ОЗДУ-М эту систему знают во многих
российских городах. Сегодня она установлена начиная от Калининграда и  заканчивая Владивостоком. Особенно
актуально использование электрической дератизационной системы для  эпидемиологически неблагополучных городов и значимых объектов, например, для  общественных зданий, больниц и поликлиник, школ и детсадов.
Также, систему АПК ОЗДУ-М активно устанавливают в подземных
и цокольных технических помещениях, вместе с инженерным оборудованием зданий.
Причина проста — ущерб от порчи дорогостоящего инженерного оборудования
значительно превышает расходы на установку такой «страхующей» дератизационной
системы.
Третье применение АПК ОЗДУ-М — это пищевые производства, в  том числе, рестораны, столовые и кафе, цеха по производству различных
полуфабрикатов и вообще продуктов питания, склады хранения и т.п. Там, где  требуется чистота конечного продукта электрическая дератизационная система
просто незаменима.
Хотя система АПК ОЗДУ-М разработана и запатентована в России,
а выпускается в Москве, не будем скрывать тот факт, что все её компоненты
импортные. Система требует первоначальной установки, далее она работает в  автономном режиме. Поскольку АПК ОЗДУ-М является системой нелетальной для  грызунов, то во время её работы на объекте не остается трупов крыс и мышей, а,
следовательно, нет необходимости последующей дезинфекции этой площади.
Электрическая дератизационная система http://озду.рф/uslugi/ АПК ОЗДУ-М — это профессиональное оборудование
и его установку правильно было бы заказать у официальных дилеров на сайте http://озду.рф/,
их достаточно, чтобы покрыть потребности всех регионов. Само оборудование
полностью сертифицировано для применения на территории РФ, имеются официальные
сертификаты, подтверждающие его безопасность и надежность.
Хот: последние новости
В Музее В.Г. Распутина прошли встречи с иркутскими писателями Бдительная иркутянка оказала содействие полиции в установлении местонахождения без вести пропавшего мальчика Более 200 сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность во время празднования Светлого Христова Воскресенья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение России658
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа62
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ96
Эксперты обрадовали россиян200
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ31
Новости партнеров
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение