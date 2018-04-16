Студенты-медики спасли пассажира авиарейса «Москва-Тюмень», которому стало плохо во время полёта

Случай произошёл в минувшую субботу, в ночь с 13 на 14 апреля, на борту авиарейса Москва-Тюмень. Незадолго до посадки воздушного судна 53-летнему мужчине стало плохо. Он побледнел и стал просить о помощи, сидя на корточках в проходе между сиденьями и склонив голову к коленям. Среди присутствующих пассажиров в самолёте летели студенты Омского государственного медицинского университета — Геннадий Сидоров , Анна Аржаева, Екатерина Вирт, Дарья Гылка, Александра Журба и Ксения Каныгина.

Их разбудило срочное объявление экипажа самолёта: «нужен врач». Ребята, ни секунды не раздумывая, кинулись на помощь этому мужчине.

— Полёт уже близился к посадке. В самолёте объявили, что в бизнес-класс требуется врач. Первым на помощь подоспел Геннадий Сидоров, наш коллега и товарищ. Далее мы опросили и осмотрели этого мужчину. В итоге у него выявили симптомы правосторонней почечной колики. Исходя из предварительного диагноза была выбрана тактика была по оказанию помощи, — сказала 72.ru Александра Журба.

В вузе рассказали, что после слушившегося студентов решили наградить.