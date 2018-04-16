Дайджест российских СМИ — 16 апреля

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КОММЕРСАНТ

Великобритании и www.kommersant.ru — Продолжение войны другими средствами — После авиаударов Запад выдвигает новый ультиматум Москве — Субботняя бомбардировка Сирии силами США Франции , которая не привела к человеческим жертвам и серьезным разрушениям, выглядит не слишком эффективной с военной, но не с политической точки зрения.

— Контракты не по протоколу — Генпрокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов — Как выяснил "Ъ" , Генпрокуратура недовольна качеством техобслуживания самолетов перевозящего первых лиц государства специального летного отряда (СЛО) «Россия», которое вели предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— Закрома доллара — Падение рубля подняло цены на пшеницу на внутреннем рынке — Резкое ослабление рубля на прошлой неделе взвинтило цены на внутреннем рынке зерна. В ряде случаев котировки на пшеницу поднялись сразу на 500 руб., тогда как в предыдущие недели они росли на 50–150 руб.

— Переход года — Клиентам НПФ расскажут о потере инвестдохода все, но не сразу — Законопроект о переводе пенсионных накоплений был сильно изменен ко второму чтению. Пенсионным фондам предлагается тщательнее информировать граждан о возможных потерях инвестдохода при досрочной смене НПФ, за порталом госуслуг закрепляется ключевая роль в процессе подачи заявлений о переводе накоплений.

— Терапия заболеваний экономического роста — ВШЭ рекомендует правительству сменить промышленную политику на структурную — Сознательно отказаться от формирования технологических приоритетов в развитии, дополнительно увеличить долю России в промежуточных цепочках создания стоимости в том числе за счет роста промежуточного импорта, создать конкурирующие команды во власти, отвечающие за структурную политику, стимулировать рост в ВВП доли услуг, поддерживать развитие средне— и низкотехнологичных секторов — таковы основные рекомендации доклада Высшей школы экономики, посвященного приоритетам структурной политики.

— Рынок труда на позитиве — Сотрудников ждет расширение штатов и зарплат — На фоне возвращения экономики к росту российские работодатели в этом году планируют как увеличение штатов, так и рост зарплат своих сотрудников.

— ОПЕК+ вышла на финишную прямую — По подсчетам МЭА , цель сделки будет достигнута уже в мае — Цель соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ — снижение запасов в странах ОЭСР до среднего за пять лет уровня — может быть достигнута уже в мае, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА).

— Российскую технику отправляют на Юго-Восток — Оружие продадут там, где это возможно — 16 апреля в Куала-Лумпуре Малайзия ) откроется XVI Международная оружейная выставка DSA 2018. С учетом ухода России с крупных европейских площадок во Франции и Великобритании усилия переговорщиков направлены на продвижение продукции на рынки Юго-Восточной Азии, куда впоследствии есть шанс поставить российскую технику и оружие.

— За общественными палатами хотят закрепить процент в бюджете — Региональным ОП не хватает средств — Общественная палата РФ в течение года обещает решить вопрос с финансированием региональных ОП. На нехватку средств у палат субъектов РФ секретарь федеральной ОП Валерий Фадеев пожаловался в докладе по итогам 2017 года.

— На явочный вопрос нашли дачный ответ — Голосовать в Москве можно будет после заката — Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму (МГД) законопроект, который предполагает изменение правил голосования в столице на выборах главы региона.

— На безопасность в «Зимней вишне» пожалели семь миллионов — Собственник кемеровского ТРЦ знал о проблемах с противопожарной системой минимум два года — Как стало известно «Ъ», о неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственником выделены не были.

— Возмещения ущерба хватило на три с половиной года — Мосгорсуд уменьшил срок заключения бывшему гендиректору «Бердяуша» — С четырех до трех с половиной лет снизил Мосгорсуд срок заключения бывшему генеральному директору нерудной компании (НК) «Бердяуш» Владимиру Гаца. Ранее он был признан виновным в соучастии в растрате 142 млн руб компании, ныне принадлежащей сыну генпрокурора РФ, бизнесмену Артему Чайке

— Обвиняемый по делу о роутерах установил связь со следствием — Смягчена мера пресечения бывшему советнику гендиректора "Воентелекома" — Как стало известно «Ъ», Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест бывшего советника гендиректора АО «Воентелеком» Дмитрия Семилетова , фигуранта дела о многомиллионных хищениях при поставках маршрутизаторов для нужд Минобороны

— Российские СИЗО пошли в рост — Почти 55 млрд рублей выделено на строительство и ремонт объектов УИС — В Москве к 2027 году будет построен новый следственный изолятор на 2 тыс. мест стоимостью 3,3 млрд руб. Об этом говорится в утвержденной правительством РФ программе «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» с финансированием в 54,9 млрд руб.

Минздрав запрещает ВИЧ-отрицание — За призывы к отказу от лечения будут штрафовать — Сегодня будет опубликован для общественного обсуждения разработанный Минздравом законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду так называемого ВИЧ-диссидентства (движение, представители которого отрицают существование вируса).

— Семья Исмаиловых усмотрела оговор в своем деле — Брат экс-владельца Черкизовского рынка завершил чтение материалов расследования — Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование дела бизнесмена Рафика Исмаилова . Он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей, совершенного по заказу своего брата — экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Волоколамск вытащил вторую карту — Полигон «Ядрово» перестал принимать мусор из Москвы — В выходные власти Подмосковья объявили о прекращении приема мусора на основной свалке в Волоколамске, теперь там будет установлено оборудование для дегазации.

— Огонь на отражение — Результатами ракетного обстрела Сирии остались довольны все стороны конфликта — После субботнего авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии все стороны, так или иначе вовлеченные в конфликт, заявили о своей победе и выдали диаметрально противоположную информацию о происшедшем. Данные союзников полностью расходятся со сводками из Дамаска , а также из Минобороны РФ.

Кишинев надавил на Москву как мог — Россия не собирается выводить свои войска из Приднестровья, а Киев — давать коридор — Премьер Молдавии Павел Филип во время визита в Киев заявил, что Кишинев готов добиваться от украинских властей коридора для вывода через их территорию российских военных, расквартированных в Приднестровье с 1992 года.

— Вагоны съезжаются по типам грузов — Операторы спецпарка ведут консолидацию рынка — Железнодорожные операторы консолидируют парк, эти процессы идут на базе первой десятки лидеров, следует из рейтинга Infoline Rail Russia TOP за 2017 год.

Сбербанк нашел вице-президента в AliExpress — Глава Alibaba в России Марк Завадский займется цифровыми партнерствами банка — Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка. Там он будет отвечать за партнерство с российскими и международными цифровыми компаниями.

— Пенсионеры переставили управляющих — На рынке ДУ сменились лидеры — С начала года управляющие компании заметно увеличили объем активов под управлением. В отличие от прошлых лет рынок доверительного управления рос в первом квартале благодаря не только пенсионным накоплениям, перечисленным из ПФР в негосударственные пенсионные фонды, но и поступлениям средств от частных инвесторов.

— Активы учтет народ — Регистраторы ищут клиентов в краудфандинге — Регистраторы и депозитарии намерены завоевать свою нишу на рынке краудфандинга. Новая платформа «СТАР-Инвестинг» позволит заработать на предоставлении инвесторам дополнительных гарантий по учету их прав на активы (в том числе и цифровые), полученные в обмен на вложение средств в небольшие бизнесы.

Балтийский банк взял «Северную столицу» — Активы фонда исчезли во время судебных тяжб — Балтийский банк в высшей инстанции выиграл суд со структурами, связанными с экс-собственником банка Андреем Исаевым . По решению суда банк получит контроль над закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН) «Северная столица», на балансе которого находился знаменитый дом Зингера в Санкт-Петербурге и другая недвижимость.

"Трансконтейнер" проследует через суд — Компания оспорила запрет ФАС на покупку «Терминал-Логистики» — ПАО «Трансконтейнер» оспорило в суде отказ ФАС удовлетворить его ходатайство о приобретении ЗАО «Терминал-Логистика» у Global Ports.

Словения согласилась на трубу — Любляна продлила контракт с "Газпромом" на пять лет — «Газпром» и словенская Geoplin заключили новый среднесрочный контракт на поставку газа, который сменил долгосрочное соглашение от 1992 года.

"Почта России" обеляет письма — Отправители жалуются на рост тарифов — Число писем с поддельными штампами по итогам 2017 года составило 6% от всей корреспонденции, следует из данных «Почты России». Эта доля снизилась более чем в три раза, а в денежном выражении — примерно на 2 млрд руб.

— Лекарства закупают до контрсанкций — Новые госконтракты могут сорваться из-за американских препаратов — После прошлогоднего скандала из-за срыва поставок «Атазанавира» — препарата для лечения ВИЧ — "Р-Фарм" получила новые госконтракты почти на 1 млрд руб.

— Экс-президент «Ростелекома» ушел от конфликта — Сергей Калугин продал акции оператора — Заместитель главы Минкомсвязи и экс-президент «Ростелекома» Сергей Калугин продал принадлежавший ему пакет компании, который на момент сделки оценивался в 838 млн руб.

— «Сафмар» добирается до пульта — Группа готова приобрести магазины «Медиа Маркт» в России — «Сафмар» семьи Гуцериевых может стать монополистом на рынке розничных продаж электроники и бытовой техники. Принадлежащая группе сеть "М. Видео" , поглотившая до этого «Эльдорадо», может выкупить бизнес «Медиа Маркт» — российской «дочки» немецкой Media-Saturn-Holding GmbH.

www.vedomosti.ru — Роскомнадзор готовится к блокировке Telegram — После директивы ведомства у операторов будет 24 часа, чтобы ограничить доступ к мессенджеру.

— Атака США на Сирию ударила по репутации России в регионе — Хотя серьезных военных последствий она иметь не будет.

— Верховный суд изучит практику блокировки сайтов без предупреждения их владельцев — Процессуальный подход к таким делам может измениться, считают эксперты.

— В Волоколамске в выходные снова протестовали против свалки — В воскресенье было открыто «второе тело» полигона «Ядрово».

— Путин заработал почти 10 млн рублей на продаже земельного участка — Доход президента за прошлый год превысил 18 млн рублей.

— Санкции России не смогут сильно навредить США и Евросоюзу — Разработанный депутатами законопроект бьет в первую очередь по российскому населению и бизнесу.

— Чубайс стал совладельцем бизнес-центра рядом с Кремлем — Доля в «Романовом дворе» могла обойтись ему в 2,5 млрд рублей.

— Гуцериев может купить еще одну сеть магазинов техники и электроники — «Сафмар» ведет переговоры о покупке российского бизнеса Media Markt.

— IBS отложила размещение из-за спада на рынках — Похожая участь может грозить еще нескольким компаниям, планирующим IPO на Московской бирже

ОПЕК и Россия сбалансировали рынок нефти — В мае спрос и предложение нефти могут сравняться, прогнозирует МЭА.

"Уралвагонзавод" выводит танки на аэродромы — Минтранс обяжет все российские аэропорты обзавестись тягачами для эвакуации самолетов.

— Почему Московская область задыхается от вони со свалок — Власти долго не решали мусорный вопрос, а теперь отходы почти некуда вывозить.

www.rg.ru — Недержание мощи — Ракетная атака на Дамаск отражена, политическая — продолжается — Итак, это произошло. В ночь с пятницы на субботу без санкции Совбеза ООН и разрешения собственного парламента президент США Дональд Трамп отдал приказ бомбить Сирию.

— Давайте без рук — В России создадут территории для беспилотного вождения — Собственники автономных автомобилей-беспилотников получат налоговые льготы и защиту от хакерских атак. Также будут усилены меры безопасности для пешеходов.

— Разрушают систему международных отношений — Владимир Путин сделал заявление — Вашингтон усугубляет гуманитарную катастрофу и по сути потакает террористам, заявил президент Владимир Путин, реагируя на ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии.

— Умный город — Владимир Путин одобрил идею Сергея Собянина создать в Москве научно-производственный кластер — Президент встретился с мэром Москвы, похвалил развитие столицы и команду мэрии, а также поддержал идею создать научно-производственный кластер.

— Русское зеркало — Госдума подготовила контрсанкции для стран Запада — Лидеры четырех думских фракций, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце прошлой недели внесли в Госдуму законопроект, который дает право правительству ввести санкции против США и других стран.

— В рублях и метрах — Президент, правительство, Госдума и Совфед опубликовали декларации о доходах — В пятницу были опубликованы декларации о доходах президента, его администрации, премьер-министра, членов правительства, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

— Американцы готовы дать Совет безопасности — Обстреляв Сирию, США с союзниками подготовили еще одну непроходную резолюцию в Совбезе ООН — Удары, нанесенные США, Францией и Британией по объектам сирийской инфраструктуры, были не в состоянии подорвать боеспособность официального Дамаска.

— Асад принял российских депутатов — Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске делегацию российских парламентариев и региональных чиновников. В частности, лидер республики на встрече высоко оценил советское оружие, которое было задействовано в отражении ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

— Чат меняет адрес — В понедельник операторы связи могут начать блокировку Telegram — В конце прошлой недели состоялся суд, который признал незаконными действия владельцев мессенджера Telegram. Уже в понедельник операторы связи начнут блокировать этот сервис в России.

— Минуты пожара — В МЧС рассказали, как работали в горящей «Зимней вишне» — В МЧС раскрыли детали операции по тушению торгового центра в Кемерово 25 марта. Рассказать об этом подробно понадобилось после того, как суд арестовал на два месяца начальника пожарного караула Сергея Генина

— Быть в диалоге — Парламентарии из стран СНГ обсудили вопросы культуры — В Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (МПА СНГ).

— Резидент без ошибки — Тотальный диктант писали более, чем в 1000 городах и в 76 странах мира — Группа депутатов предложила запретить писать «Тотальный диктант» на двойки, — с такой шутки началась акция проверки грамотности на одной из заявленных в этом году площадок — в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

— Тариф без правил — Цены на жилищные услуги в регионах различаются в 13 раз — Жилищные услуги с переходом на «прямые» договоры станут основной статьей доходов управляющих компаний. Но в отличие от коммунальных ресурсов они не ограничены в росте.

— Здоровые на врачей не жалуются — Вероника Скворцова : Число жалоб пациентов уменьшилось на треть — Министр здравоохранения России Вероника Скворцова провела личный прием граждан, а после него ответила на вопросы «Российской газеты».

— Трамп — «крестный президент» — Экс-директор ФБР сравнил команду президента США с итальянской мафией — Бывший директор ФБР Джеймс Коми назвал президента США Дональда Трампа «не приверженным правде», а его стиль работы сравнил с замашками мафиозного босса.

— Средства на защиту — Безопасность Цукерберга обошлась Facebook в 9 миллионов долларов — Несмотря на то, что официальный годовой оклад Марка Цукерберга составляет один доллар США, он все же дорого обходится собственной компании.

— Правило переноса — Саудовский король «отверг» перемещение посольства США в Иерусалим — В городе Дахран в Саудовской Аравии прошла встреча лидеров 17 стран из 22, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ). Мероприятие началось через сутки после удара по Сирии силами США, Британии и Франции.

— Дырки в сыре — Госзакупки стали главным каналом сбыта молочного фальсификата — В России завершилась самая массовая проверка молочной продукции, инициированная правительством. Результаты будут опубликованы в ближайшее время.

— Договор дороже выгоды — Кодекс добросовестных практик в торговле переработали — Готова новая версия Кодекса добросовестных практик. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов

— Не сдавайся, водитель! — Глава Госавтоинспекции Михаил Черников выступил против переэкзаменовки водителей при замене прав — При замене прав в связи с истечением их срока действия сдавать экзамен не придется. Об этом еще раз заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

— Надо жить… И работать — Сергей Цивилев : Я один Кузбасс не изменю. Всегда был человеком команды — Кемеровская область должна стать процветающим регионом, в котором комфортно жить, учиться и работать — об этом шла речь на встрече глав муниципальных образований с временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым.

— Код без обмана — В России уже продают табак с маркировкой — В России началась продажа промаркированных специальными цифровыми кодами сигарет. Об этом журналистам рассказали во время тестирования системы маркировки на предприятии по производству табачных изделий под Санкт-Петербургом.

— Дом на гектаре — Многодетным семьям дадут беспроцентный кредит — Правительство Сахалинской области предложило многодетным семьям, желающим построить дом на «дальневосточном гектаре», взять заем под ноль процентов. Для всех остальных ставка семь процентов.

— Премия — специальная — Коллектив «Гоголь-центра» получил премию «Золотой маски» — Коллектив «Гоголь-центра» стал лауреатом спецпремии жюри драматического театра и театра кукол 24-й «Золотой маски» за «создание пространства творческой свободы».

— Арктика ждет — Работающим в северных регионах бизнесменам предлагают преференции — В понедельник в Архангельске начнет работу экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера.

— Бочки в дефиците — Соглашение 24 стран об ограничении добычи нефти достигнет цели к маю — Соглашение об ограничении нефтедобычи между 24 странами, среди которых Россия и Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), почти достигло цели. На это ушло 15 месяцев.

— Выгоняют из России… — Кто и по какой причине отказывает русским переселенцам в праве жить на родине? — На недавних парламентских слушаниях, посвященных миграционной политике, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ) Ольга Кириллова предупредила: «Я выступаю как адвокат тех мигрантов, которые приезжают в Россию…»

www.izvestia.ru — К ЧМ-2018 города защитят от потопов — Ход паводка будут контролировать дополнительные посты Росгидромета — Города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, защитят от подтоплений во время паводков и ливней.

— Спрос жизни и смерти — На чем зарабатывают миллионы вороватые ритуальные агенты — В 2017 году, согласно данным Росстата, в стране скончалось примерно 1,8 млн человек. За каждой смертью наверняка стоит чья-то личная трагедия.

— ФАС и МЭР поддержали торговлю лекарствами в магазинах — Торговые организации могут получить доступ к рынку объемом в 480 млрд рублей — Законопроект, позволяющий продажу безрецептурных лекарств в обычных магазинах, поддержали ФАС и Минэкономразвития . Об этом «Известиям» сообщили в ведомствах.

— «Если не „Ангара“, то что?» — Глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев — о работе над сверхтяжелой ракетой и реформе отрасли — О создании российского носителя сверхтяжелого класса и изменениях в космической отрасли «Известиям» рассказал глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

— «Россия — часть Европы, она должна быть в ПАСЕ» — Экс-президент Армении Серж Саргсян — об отношениях с Москвой, ЕАЭС , Евросоюзом и карабахском конфликте — Россия и Армения продолжат укреплять союзнические отношения. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Серж Саргсян, кандидатура которого была выдвинута на пост премьер-министра.

— В ответ, а не вопреки — В Госдуме готовы принять законопроект об антисанкциях — Запрет на ввоз алкоголя, табака, лекарств и сельхозпродукции, а также ограничения на въезд в Россию отдельным гражданам США и отказ от привлечения высококвалифицированных специалистов — такими могут стать ответные меры России на санкции Соединенных Штатов и их союзников.

— Без согласия — На Западе неоднозначно отреагировали на удар по Сирии без санкции ООН — Американский ракетный удар по Сирии — агрессия против суверенного государства, которая угрожает международной безопасности. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказали ряд зарубежных политиков. По их мнению, главная проблема состоит в том, что коалиция во главе с США так и не предоставила доказательств применения химического оружия правительственными сирийскими войсками в городе Дума.

— К больным заемщикам предъявят новые требования — Должники будут сообщать банкам не только о факте попадания в стационар — Заболел, поправился — предупредил. По этой схеме будет действовать должник согласно новым требованиям Центробанка . Регулятор поддержал предложение Ассоциации региональных банков России обязать заемщиков, находящихся в стационаре, уведомлять своих кредиторов о сроке и месте лечения.

— Ученые предложили очищать воду, взрывая капли — Новая технология может быть использована на промышленных предприятиях — Российские специалисты предложили новый способ очистки питьевой воды и промышленных стоков. Это разрушение капель взрывом. По словам разработчиков, технология позволяет быстро удалить даже значительное количество примесей, в том числе химически агрессивных, токсичных и горючих.

— Всё в дом — Для решения квартирного вопроса застройщикам придется ускорить ввод жилья в эксплуатацию — Материнский капитал помог российским семьям улучшить жилищные условия: на эти цели деньги направили 86% участников программы, рассказали «Известиям» в Пенсионном фонде России (ПФР).

— Водителей предлагают переаттестовывать раз в 10 лет — С таким предложением выступило Минэкономразвития в отзыве на проект Минтранса — Водителей-профессионалов могут начать квалифицировать не на пять, а на десять лет. Такое предложение сформулировало Минэкономразвития в отзыве на законопроект Минтранса, предусматривающий специальную отметку в правах дальнобойщиков, таксистов и водителей общественного транспорта.

— В России могут запретить сыры без молока — Минсельхоз подготовил поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции» — Запретить в России производство и продажу сыроподобной продукции предлагает Минсельхоз, сообщили в ведомстве «Известиям». Речь идет о сырах, которые изготовлены не из молока, то есть содержат от 50 до 100% растительных жиров, хотя в магазинах продаются как сыры.

Ливии. — Запах провокации — Заявление США о повторном ударе по Сирии в случае новой химической атаки может быть воспринято террористами как руководство к действию — Удар западной коалиции по Сирии продемонстрировал высокую эффективность сирийской ПВО, уничтожившей большинство выпущенных ракет. Однако сохраняется вероятность новых бомбардировок, поскольку США сейчас действуют так же агрессивно, как и в ходе кризисов в Югославии, Ираке

— Россияне осудили уклонистов — По данным ВЦИОМа, 56% граждан страны негативно оценивают попытки избежать прохождения армейской службы — Более половины россиян (56%) негативно относятся к уклонистам от срочной службы в армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа «Призыв в армию: идти служить или уклониться?», с которым ознакомились «Известия».

— Столица инноваций — Владимир Путин одобрил идею создания в Москве научно-производственного кластера — Президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным поддержал идею создания в столице научно-производственного кластера. По словам градоначальника, в мегаполисе много инкубаторов, технопарков и других объектов инновационной инфраструктуры, но работают они разрозненно.

— Французские байкеры протестуют из-за скоростных ограничений — В Париже сотни мотоциклистов собрались на акцию против ограничения скорости на второстепенных дорогах. По мнению байкеров, соответствующее решение правительства сильно затруднит перемещение жителей удаленных районов.

www.rbcdaily.ru — Ответ с рикошетом — Кто пострадает от предложенных Думой санкций против США — В Думе подготовлен «рамочный» законопроект о санкциях против США, он дает президенту широкий мандат на применение 16 возможных ответных мер. От них пострадают как американские компании, так и российские предприятия и потребители.

— Удар по замыслу президента — Какие цели США с союзниками поразили в Сирии — США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии. Целями стали объекты, связанные с программой по химоружию. Ограниченность атаки, отсутствие жертв, в том числе со стороны союзников, делает маловероятным ответ России или Ирана

— Портфельные доходы — Сколько в 2017 году заработали парламентарии и должностные лица — Средний доход членов Совфеда и Госдумы, чиновников Кремля и Белого дома вырос от 25 до 128%, следует из опубликованных ими сведений о декларациях.

— Химическая терапия — Какие последствия будет иметь для Москвы доклад ОЗХО по «делу Скрипаля» — Лондон намерен привлечь Россию к ответственности за нарушение конвенции о запрещении химического оружия, используя инструменты ОЗХО и ООН. Процедура может завершиться лишением прав и привилегий России в ОЗХО и другими санкциями.

— Мессенджеру вынесен приговор — Как будет происходить блокировка Telegram в России — Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписки. У пользователей остается возможность попытаться обойти блокировку или перейти на другие сервисы.

— «Русская рулетка» оказалась холостой — UC Rusal не стала бороться за "Норникель" — Из-за санкций США Rusal Олега Дерипаски решила не запускать «русскую рулетку», которая позволила бы компании получить контроль над «Норникелем» или продать свою долю с премией. Сейчас это не соответствует интересам акционеров.