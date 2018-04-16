Министр транспорта РФ Максим Соколов дал старт работе погрузочного оборудования на Третьей очереди АО «Восточный Порт»

Включение механизмов одного из четырех реклаймеров, установленных на Третьей очереди, показало, что оборудование готово к эксплуатации.

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированным оборудованием Третьей очереди. Современные погрузчики максимальной производительностью 3,5 тыс. тонн в час каждый позволят оперативно обрабатывать угольную продукцию на складах нового терминала.

Реклаймеры передвигаются вдоль угольных штабелей по специальным рельсам. Технологические особенности погрузочных машин позволяют обеспечить экологичную перевалку угля. Реклаймер захватывает груз 8-метровым черпаковым колесом, состоящим из 8 ковшей и вращающимся со скоростью 6 оборотов в минуту. Попадая внутрь колеса, уголь плавно спускается на движущуюся ленту стрелового конвейера погрузчика и подается на крытые конвейерные линии для отправки к судопогрузочным машинам.

С вводом в эксплуатацию Третьей очереди в АО «Восточный Порт» будут работать 8 реклаймеров — 4 аналогичных машины уже обслуживают склады действующего специализированного угольного терминала.

На Третьей очереди, как и на действующем специализированном угольном комплексе «Восточного Порта», реализуется ряд мер для обеспечения экологической безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ. Составы с углем будут следовать по путям с ветрозащитными укрытиями на выгрузку в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный системами аспирации и пылеподавления «сухой туман». Все пересыпные станции представляют собой крытые конструкции с мощными аспирационными установками для улавливания угольной пыли. На склад уголь будет поступать по крытым конвейерным галереям. Защиту от пыления на территории складов обеспечит автоматизированная система орошения, распыляющая пресную воду на угольные штабели; система многоуровневой фильтрации сточных вод; аспирационная система и ветрозащитное ограждение по периметру высотой 20 метров.

Сегодня готовность Третьей очереди специализированного угольного комплекса — крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — составляет свыше 90%. В ноябре 2017 года инженеры японской компании-производителя техники Mitsui Miike Machinery провели шефмонтаж реклаймеров согласно трехстороннему меморандуму с учетом внедрения передовых технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов.

6 декабря 2017 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме телемоста Москва-Восточный Порт торжественно запустил в эксплуатацию новую электроподстанцию «Угольная-2», обеспечивающую питание объектов Третьей очереди. В мае текущего года в закрытом комплексе будут установлены основные конструкции тандемных вагоноопрокидывателей.

Общий объем инвестиций в проект составляет 32 млрд рублей. Запуск Третьей очереди в промышленную эксплуатацию запланирован в 2018 году. Новый специализированный угольный комплекс обеспечит более 500 дополнительных рабочих мест в Приморском крае.