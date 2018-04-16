Нобелевку лихорадит от обвинений в коррупции и харассменте

Нобелевская премия по литературе теряет престиж. Шведскую королевскую академию — орган, который более 100 лет определяет лауреатов, лихорадит от обвинений в коррупции и харассменте. Из 18 членов академии шестеро уже со скандалом покинули свои посты.

Мнение академии из-за Нобелевской премии имеет мировой вес среди интеллектуалов. Академики — известные и уважаемые шведские писатели, ученые и общественные деятели, чьи произведения считают образцовыми. Похоже, теперь все это в прошлом. И сама Швеция , и Нобелевская премия по литературе несут имиджевые потери на мировой арене.

Культурный кризис — мейнстрим в местной прессе и в обществе. Началось все с того, что 18 женщин обвинили мужа Катарины Фростенсон, члена академии, в харассменте. Жан-Клод Арно — заметная фигура в культурном мире Швеции. Он известный фотограф, режиссер и владелец литературного клуба «Форум», на сцене которого выступали нобелевские лауреаты. А в кулуарах в это время хозяин приставал к гостьям.

Следом потянулись другие обвинения: стало известно, что «Форум» получал гранты академии, то есть Фростенсон перечисляла деньги, по сути, самой себе. Наконец, выяснилось, что ни Фростенсон, ни любвеобильный Арно не умели хранить тайны. За 20 лет из академии произошли утечки имен семи лауреатов премии до официального объявления. После этих сообщений трое из 18 академиков возмущенно покинули ее. Четвертый де-факто ушел с поста два года назад.

Затем 12 апреля из академии выгнали еще двоих членов. Если от места откажется поэт Сара Стридсберг, а она намеревалась уйти, в организации останется 11 участников. И собрать кворум в 12 человек, необходимый для принятия новых членов, станет невозможно.

Вдобавок, хотя голосовать по вопросу нобелевского лауреата могут и восемь академиков, отсутствие кворума и пятно на репутации учреждения ставят вопрос о доверии к нему. Скандал дошел до высших эшелонов шведского общества, говорит журналист в Швеции Алексей Сахнин:

Алексей Сахнин журналист в Швеции «Шведская академия работала непрозрачно. Критерии и принципы, которыми она руководствовалась, для всех оставались загадкой. Академия никому в этом не отчитывалась. Этот кризис воспринимается как кризис вообще истеблишмента. Сама идущая дискуссия показывает, что широкие массы интеллектуалов столкнулись с ситуацией, когда ключевые решения в области системы авторитетов, ценностей, культурных смыслов принимает какой-то бог знает какой непонятный, никем не избранный институт, состоящий из насильников и коррупционеров. Конечно, в глазах тех людей следующие решения этой группы людей будут выглядеть нелегитимными».

Николай Макаров: Неприятности в шведской академии могут отразиться на Нобелевской премии, но они не повлияют на научные исследования в стране, сообщил Business FM вице-президент и академик РАН

Николай Макаров вице-президент и академик РАН «Все-таки это организация, круг компетенций который ограничен, это организация, которая строится на личном членстве, занимается присуждением премий. Они являются штабом принятия каких-то стратегических решений в науке, как Российская академия наук и некоторые другие академии. Очень прагматичные люди, они найдут, как восстановить репутацию. В любом случае скандалы в академии не повлияют на качество исследований шведской науки. У Швеции исследования выполняются силами университетов».

И премьер-министр, и король Швеции периодически заявляют, что постараются помочь академии выйти из сложившейся неприятной ситуации. Однако пока даже в высших эшелонах власти, видимо, не очень понимают, в каком направлении находится этот самый выход.