Сотрудники Starbucks вызвали полицию из-за двух сидевших без заказа афроамериканцев. Компании пришлось извиняться

Сотрудники одной из кофеен Starbucks в Филадельфии вызвали полицию из-за двух афроамериканцев, сидевших в заведении без заказа. Об этом пишет The Washington Post

Сотрудники Starbucks три раза попросили молодых людей уйти. Те ответили отказом и сослались на то, что ждут друга. После этого персонал вызвал полицию, а афроамериканцев арестовали. Мужчин вывели из заведения в наручниках, им пришлось провести в отделении полиции восемь часов. Столько времени понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить, что они не допустили никакого нарушения закона.

Two Men Arrested at Starbucks for Waiting While BlackTwo Black real estate agents were arrested at a Philadelphia Starbucks for waiting for a friend who showed up as they were being handcuffed. The police were called by a barista because the men hadn’t ordered anything, yet. Many of the white patrons at the Starbucks wondered why they have never been arrested while waiting to meet someone for coffee. #BoycottStarbucks#BlackLivesMatterPosted by Revolution News on 13. aprill 2018. a.

Спустя два дня после инцидента извиняться за него пришлось главе Starbucks Кевину Джонсону . К тому моменту пользователи успели обвинить компанию в расизме и призвали к её бойкоту.

Джонсон выразил «глубочайшее сожаление» по поводу случившегося и заявил, что компания проведет внутреннее расследование.

Кевин Джонсон

гендиректор Starbucks

«Инцидент произошел из-за того, что сотрудники кофейни неверно истолковали требования к обеспечению безопасности в заведениях. Мы изменим эти правила, а я лично встречусь с молодыми людьми, которых несправедливо обвинили в нарушении закона».

Мэра города Джима Кенни объяснения топ-менеджера не устроили. Он заявил, что действия сотрудников Starbucks — проявление расизма, с которым нужно бороться жесткими мерами. На эти обвинения в компании пока не отреагировали.

Ранее Starbucks открыл в Сиэтле кофейню, в которой не принимают наличные — клиенты могут расплатиться только с помощью банковской карты или приложения на смартфоне.

В компании отмечают, что в ближайшее время люди могут полностью отказаться от наличных в пользу банковских карт. Клиенты Starbucks также часто выбирают платежи через приложение на смартфоне — сейчас таким образом совершается около 20% покупок в сети.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!