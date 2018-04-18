Кратковременные отключения телерадиовещания ожидают нижегородцев 

Фото www.instagram.com/телебашняКратковременные отключения телерадиовещания ожидают нижегородцев19 апреля в Нижнем Новгороде планируется ограничение вещания эфирных теле— и радиоканалов, трансляцию которых осуществляет радиотелевизионная станция «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр». Планируемые отключения необходимы для безопасного проведения работ по настройке светотехнического оборудования на телебашне.
Таким образом, С 01:00 до 05:00 19 апреля будет ограничено вещание:
первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «Волга», «Домашний», «Рен-ТВ», «Ю», «ТВ-3», «Звезда», «Disney», «Че», «ТНТ4», «Пятница»; радиостанций «Радио Маяк», «Вести FМ», «Наше Радио», «NN-Radio», «Серебряный Дождь», «Радио Рекорд», «Авторадио», «Радио Рандеву», «Радио Дача», «Love Radio», «Ретро FM», «Бизнес FM», «DFM».
Современная архитектурно-художественная подсветка позволит «заливать» инженерное сооружение различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев. Проектом предусмотрено создание световой композиции, символизирующей «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров. По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону +7 (831) 245-2015.