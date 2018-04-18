Кратковременные отключения телерадиовещания ожидают нижегородцев

Фото www.instagram.com/телебашняКратковременные отключения телерадиовещания ожидают нижегородцев19 апреля в Нижнем Новгороде планируется ограничение вещания эфирных теле— и радиоканалов, трансляцию которых осуществляет радиотелевизионная станция «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр». Планируемые отключения необходимы для безопасного проведения работ по настройке светотехнического оборудования на телебашне.

Таким образом, С 01:00 до 05:00 19 апреля будет ограничено вещание:

Современная архитектурно-художественная подсветка позволит «заливать» инженерное сооружение различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев. Проектом предусмотрено создание световой композиции, символизирующей «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров. По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону +7 (831) 245-2015.