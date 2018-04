Она прошла 1500 миль за 41 день на растерзанной ураганом яхте

В российский прокат 28 июня выходит кинокартина «Во власти стихии» (Adrift) о влюбленной паре, попавшей в эпицентр мощнейшего урагана Реймонд в Тихом океане на 44-футовой яхте.

В режиссёрском кресле оказался Бальтасар Кормакур, снявший «Эверест» по реальным событиям трагедии 1996 года на высойшей вершине мира

Фильм основан на реальных событиях 1983 года.

Что же произошло в реальными героями?

В октябре 1983 года 23-летняя калифорнийка Тами Олдэм и ее друг из Британии Ричард Шарп подрядились перегнать 44-футовую яхту Hazana из Таити в Сан-Диего.

Но попали в тропический шторм Реймонд на 19 день плавания. Шарп велел возлюбленной спрятаться в трюме, а сам остался на палубе, привязав себя к лееру.

В этот момент скорость ветра достигла 140 узлов, такое решение провело к тому, что мужчина погиб.

Но чудом его невесте удалось в одиночку добраться до побережья и спастись.

Она прошла 1500 миль за 41 день на разгромленной ураганом яхте, лишившейся мачты, пользуясь секстантом для навигации.

По свидетельству очевидцев, когда Олдэм наконец оказалась на суше, ее волосы двое суток отмывали от соли.

Эти события она описала своей книге «Красное утреннее небо. Истинная история любви, потери и выживания в море» (Red Sky in Morning. A true story of Love, Loss, and Survival at Sea).