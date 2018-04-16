В Белом доме увидели голый расчет в вере экс-главы ФБР в победу Клинтон на выборах

Ее попросили прокомментировать наиболее актуальную внутриполитическую тему в США на этой неделе — выход в свет 17 апреля мемуаров Коми под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство». Экс-глава ФБР в книге дает нелестные характеристики Дональду Трампу и приводит конфиденциальные подробности своих бесед с ним. Перед выходом мемуаров в свет Коми дал интервью телекомпании Эй— би-си, заявив, в частности, что вера в победу Клинтон на выборах была одним из факторов, побудивших его возобновить расследование «почтового скандала».

"Этот человек прекрасно знал, что он делает, он думал, что Хиллари Клинтон выиграет и ее победа позднее послужит ему прикрытием", — отметила Сандерс. «Сначала он [Коми] публично заявлял, что начал это расследование по существу дела, а теперь [спустя полтора года] выясняется, что дело было в политике», — добавила она. Пресс-секретарь Белого дома высказала большие сомнения в честности намерения Коми поделиться своими откровениями, учитывая тот факт, что он, не надеясь на память, еще в должности главы ФБР тайно записывал содержание встреч и бесед с действующим президентом США.

"С самого начало было ясно, что Джеймс Коми самолично сознался в утечке информации. Он лгал Конгрессу и давал противоречивые показания", — резюмировала Сандерс. По ее словам, Трамп был прав, ввиду отсутствия доверия уволив директора ФБР 9 мая 2017 года. Коми прослужил на посту неполных четыре года, хотя обычно руководитель этой спецслужбы назначается на 10-летний срок.

Позиция Коми

В интервью NBC , которое будет показано в эфире полностью в воскресенье вечером, Коми позиционирует себя бескорыстным человеком, пекущемся в первую очередь о репутации разведывательного сообщества. «Я не помню, насколько осознанно я думал об этом, но я жил в мире, где победа Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом не вызывала сомнений. Я убежден, что этот фактор сыграл свою роль», — заявил Коми, фрагмент интервью которого был показан в субботу.

Следуя своей логике, Коми боялся, что, если он прекратит расследование, и это потом неизбежно станет известно, то он навредит репутации Клинтон. «Я не помню, высказывал ли я такую мысль вслух, но ее [Клинтон] должны были избрать президентом. Если бы я скрыл все от американского народа, то она стала бы в его глазах нелегитимной в тот же час, когда правда выплыла бы наружу», — пояснил экс-директор ФБР.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тысяч писем), а личную (более 30 тысяч писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь вскрывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Экс— госсекретарь до сих пор считает, что такая чехарда стоила ей голосов многих избирателей и склонила чашу весов на выборах в пользу Трампа.