У Роскосмоса нет планов объединить производителей разных видов ракет

"Нет, по крайней мере официально ни Роскосмос, ни Ростех не участвовали в обсуждении и тем более в формировании таких сценариев. В контексте данного вопроса назывались разные организации, но, по всей видимости, ни одна из них участником этого процесса не была", — отметил он в интервью "Известиям"

"Надо продолжать нормально работать в уже принятой организационной структуре. Потому что каждая подобная реформа выбивает всех минимум на два года", — добавил он.

"Все эти организации и компании никакого отношения к идее объединения не имеют. Может быть, конечно, есть какие-то высокие материи, к которым мы не допущены, и чего-то мы не знаем", — уточнил Коптев.

Глава научно-технического совета Роскомоса напомнил, что все обозначенные в СМИ предприятия занимаются разными вопросами и имеют различные компетенции в своих нишах, поэтому их эффективное объединение было бы весьма спорным.