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У Роскосмоса нет планов объединить производителей разных видов ракет
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У Роскосмоса нет планов объединить производителей разных видов ракет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роскосмос и Ростех не участвовали в формировании сценариев объединения гражданских и военных производителей ракет, необходимо продолжать работу в уже существующей оргструктуре, заявил глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.
"Нет, по крайней мере официально ни Роскосмос, ни Ростех не участвовали в обсуждении и тем более в формировании таких сценариев. В контексте данного вопроса назывались разные организации, но, по всей видимости, ни одна из них участником этого процесса не была", — отметил он в интервью "Известиям".
"Надо продолжать нормально работать в уже принятой организационной структуре. Потому что каждая подобная реформа выбивает всех минимум на два года", — добавил он.
По словам Коптева, называемые в СМИ корпорация «Тактическое ракетное вооружение», "Алмаз-Антей", "РТИ Системы" и сам «Роскосмос» не являлись инициаторами и не выступали за совместное объединение.
"Все эти организации и компании никакого отношения к идее объединения не имеют. Может быть, конечно, есть какие-то высокие материи, к которым мы не допущены, и чего-то мы не знаем", — уточнил Коптев.
Глава научно-технического совета Роскомоса напомнил, что все обозначенные в СМИ предприятия занимаются разными вопросами и имеют различные компетенции в своих нишах, поэтому их эффективное объединение было бы весьма спорным.
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