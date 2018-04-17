Лидеры двух общин Кипра провели первую встречу после провала переговоров

В ходе двухчасовой встречи был «открытый и откровенный обмен мнениями», заявила заместитель спецпредставителя генсека ООН по Кипру Элизабет Спехар, организовавшая неофициальный ужин.

"Сегодня лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи и греков-киприотов Никос Анастасиадис встретились в резиденции руководителя миссии в охраняемом ООН районе. Лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи провели открытый и откровенный обмен мнениями в течение двухчасовой дискуссии тет-а-тет. Затем они обедали с заместителем специального советника генерального секретаря по Кипру Элизабет Спехер", — говорится в заявлении ООН.

Встреча прошла в буферной зоне в Никосии, журналистов на нее не пустили. Что касается меню, то было объявлено, что это была традиционная кипрская кухня.

В правительстве Кипра ранее выразили надежду, что встреча лидеров двух общин откроет путь для возобновления переговоров.

Ожидается, что президент Кипра Анастасиадис выступит с заявлением перед журналистами.