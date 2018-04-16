Клинцевич: уровень технического состояния вооружения РФ достаточен, чтобы стопроцентно обеспечить ее безопасность

"Все, что сегодня демонстрирует западный мир, включая и такие военно-политические институты как НАТО , направлено на то, чтобы освоить бюджет. Военный бюджет США — 698 млрд долларов. Плюс 700 млрд — на техническое перевооружение и создание противовеса в стратегическом вооружении. И, конечно, с этим должны согласиться политики, должны согласиться депутаты. Видимо, они приступили к решающему этапу своей стратегии, чтобы сделать Россию изгоем. Только Россию.

Китаем они слишком связаны экономически. Они начали гонку вооружений, приступят к перевооружению. Только мы в эту гонку вооружений не втянемся. У нас плановая экономика обеспечения безопасности своей страны, у нас прорывные решения, и эти решения уже реализованы. Им пока что, в ближайшие 15-20 лет не догнать.

А к тому времени подойдут новые военные решения, в том числе на новых физических принципах, до которых им не достать, экономику не обрушить. Россия гарантировано обеспечить свою безопасность. Есть еще один момент, о котором никто не говорит. Они понимают прорывные вещи, которые осуществляет Россия, они понимают, что еще год-два, и им будет не догнать тот интеллектуальный, военно-технический прорыв, который совершит Россия. И они пытаются сейчас обстановку дестабилизировать и Россию сдержать, прежде всего экономически. Ошиблись. Они с Россией и опоздали", — заключил член верхней палаты парламента.