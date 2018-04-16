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Суд рассмотрит жалобу на приговор националисту Марцинкевичу
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Суд рассмотрит жалобу на приговор националисту Марцинкевичу 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд продолжит в понедельник рассматривать жалобу на приговор националисту Максиму Марцинкевичу (известен под прозвищем Тесак), осужденному по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами.
Бабушкинский суд Москвы 27 июля 2017 года признал Тесака виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет колонии строгого режима.
Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до десяти лет. Подельник фигуранта Дмитрий Шельдяшов также получил десять лет колонии строгого режима. Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены к трем годам колонии общего режима. Евдоким Князев получил восемь лет общего режима, Роман Максимов — пять лет, Михаил Шаланкевич — шесть лет. Самый молодой участник движения Александр Шанкин, которому на момент преступления не исполнилось 18 лет, был приговорен судом к шести годам воспитательной колонии.
Тесак также был участником движения «Реструкт» и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами. Марцинкевич ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни «таджикского наркоторговца», а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе «Билингва». В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.
Теперь Марцинкевич и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.
Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все это делалось в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения «Оккупай-наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев «спайсами».
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