День 16 апреля в истории

84 года назад (1934) было учреждено почётное звание Герой Советского Союза.

Звание присваивалось за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время. Героям Советского Союза вручалась особая грамота ЦИК СССР. С 1936 года, согласно положению о звании Героя Советского Союза, дополнительно к грамоте вручался орден Ленина, а с 1939 года — медаль «Золотая Звезда».

Первыми это почётное звание было присвоено лётчикам, спасшим с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин»: Анатолию Ляпидевскому, Сигизмунду Леваневскому, Василию Молокову, Николаю Каманину, Маврикию Слепнёву, Ивану Доронину Михаилу Водопьянову . Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 года капитан третьего ранга Анатолий Солодков. Он совершил во время научных экспериментов рекордное погружение на глубину 120 метров.

Всего за время существования этой награды она была вручена 12 тысячам 776 человек.

После распада СССР звание было упразднено. Вместо него в 1992 году было учреждено звание «Герой Российской Федерации».

96 лет назад (1922) между РСФСР и Веймарской республикой был подписан Рапалльский договор.

Подписание состоялось во время Генуэзской конференции в итальянском городе Рапалло. Свои подписи под документом поставили нарком иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин и министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау.

Рапалльский договор предусматривал немедленное восстановление дипломатических отношений между двумя странами, а кроме того, стороны отказывались от претензий на возмещение военных расходов и невоенных убытков. Также Германия признала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов Советским правительством.

113 лет назад (1905) в России был создан первый профсоюз.

Инициаторами его создания стали рабочие типографии Министерства внутренних дел , государственной типографии № 1, «Хромолитографии Киббеля» и ряда других, поэтому он и стал называться Союзом работников печатного дела.

Примеру работников печати последовали и представители других профессий. Так, в том же 1905 году свои профсоюзы создали сценические деятели, художники, оркестровые музыканты и даже суфлеры.

Союз работников печати выпускал свой периодический журнал — «Печатный вестник», в котором освещалась работа профсоюза, и публиковались новости о различных типографиях Санкт-Петербурга . Также в издании размещались объявления о поисках работы.

221 год назад (1797) в Москве состоялась коронация им­ператора Павла I.

В тот же день он обнародовал Акт о престолонаследии, возвращавший отмененное Петром I прямое на­следование престола потомками императора. Кроме того, в этот день был оглашён акт «Учреждение об Императорской фамилии», в котором был определен состав императорской фамилии, иерархическое старшинство её членов, гражданские права членов императорского Дома, а также устанавливались гербы, титулы и размеры содержания.

А также был провозглашен Указ об ограничении барщины, в котором помещикам строжайше запрещалось заставлять крестьян работать по воскресным дням, а также барщина, до этого почти ежедневная, сокращалась до трех дней.

Бельгия, Дания, Франция, Швейцария, Она была создана в рамках реализации плана Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. В неё вошли Австрия Швеция и западные оккупационные зоны Германии.

В 1960-е годы состав членов организации значительно расширился и вышел за рамки Европы, и она была переименована в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В настоящее время в неё входят 35 стран мира. На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60% мирового ВВП.