Петербургские автозаводы останутся без запчастей на время ЧМ-2018

Автозаводы Петербурга рискуют остаться без запчастей на время чемпионата мира по футболу в России , сообщает Коммерсантъ . Это связано с прекращением перевалки опасных грузов в портах городов-организаторов мундиаля.

По предварительным данным, взаимодействовать с опасными грузами не будут до конца ЧМ-2018. Эти изменения скажутся на предприятиях, работающих с комплектующими и лакокрасочными материалами и не успевших сделать закупки заблаговременно.

Опасным грузом могут быть признаны и запчасти для автозаводов Петербурга. Пока что производство на предприятиях идет в штатном режиме.