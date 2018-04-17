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Петербургские автозаводы останутся без запчастей на время ЧМ-2018
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Петербургские автозаводы останутся без запчастей на время ЧМ-2018 

АиФ Санкт-Петербург 29 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Автозаводы Петербурга рискуют остаться без запчастей на время чемпионата мира по футболу в России, сообщает Коммерсантъ. Это связано с прекращением перевалки опасных грузов в портах городов-организаторов мундиаля.
По предварительным данным, взаимодействовать с опасными грузами не будут до конца ЧМ-2018. Эти изменения скажутся на предприятиях, работающих с комплектующими и лакокрасочными материалами и не успевших сделать закупки заблаговременно.
Опасным грузом могут быть признаны и запчасти для автозаводов Петербурга. Пока что производство на предприятиях идет в штатном режиме.
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