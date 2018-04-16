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Барбара Буш отказывается от госпитализации и хочет «остаться с семьей»
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Барбара Буш отказывается от госпитализации и хочет «остаться с семьей» 

Вести.Ru 49 минут назад
Барбара Буш, жена бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, после череды неудачных госпитализаций решила отказаться от поисков новых методов лечения и «остаться с семьей», где ей могут обеспечить комфортный уход.
Экс-первой леди США — 92 года, сообщает РИА Новости. Она живет в окружении своей семьи, их добрых слов и молитв, которые она особенно ценит.
Чем больна Барбара Буш, не сообщается. Известно, что в 2017 году она лечилась от бронхита и базедовой болезни, а в 2009 году перенесла операцию на сердце.
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