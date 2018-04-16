Барбара Буш отказывается от госпитализации и хочет «остаться с семьей»

Экс-первой леди США — 92 года, сообщает РИА Новости . Она живет в окружении своей семьи, их добрых слов и молитв, которые она особенно ценит.

Чем больна Барбара Буш, не сообщается. Известно, что в 2017 году она лечилась от бронхита и базедовой болезни, а в 2009 году перенесла операцию на сердце.