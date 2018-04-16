Москва взялась за ум

В мировых мегаполисах оцифровывают «все, что шевелится», чтобы сделать жизнь комфортнее и безопаснее. Москва не исключение. Шесть лет департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы с ведущими игроками телеком-рынка стремятся превратить столицу в «умный город». Что из этого получилось?

Не самый умный

В 2013 году в интервью The Village председатель ассоциации i-Canada, эксперт по «умным городам» Билл Хатчинсон отметил, что Москва пока «точно не умный город». Тогда программа «Информационный город» только запускалась.

Спустя пять лет Москва признается «умным» городом на международном уровне: в 2017 году одна из компаний «большой консалтинговой четверки» — PWC посчитала, что Москва входит в топ-5 мегаполисов, наиболее подготовленных к инновациям. Форум интеллектуального сообщества (ICF) в 2017 году включил российскую столицу в семерку «самых умных городов планеты» наряду с крупными городами Канады Австралии и Тайваня (всего в рейтинге участвовали 380 городов).

Город «умных» фонарей

Прежде чем углубиться в Москву, посмотрим, какие примеры «умных городов» есть в мире. Таких городов немало. Лидируют западные столицы и молодые азиатские «тигры».

Например, Барселона внедрила автоматизированное управление уличным освещением с учетом времени суток и погодных условий. Учитывая благоприятные климатические условия (и серьезные проблемы с загрязнением городского воздуха), здесь активно используется солнечная энергия — для нагрева воды в зданиях, а также питания интерактивных табло остановок общественного транспорта. При участии города разрабатывается модульная open source платформа Sentilo, собирающая и анализирующая информацию со счетчиков потребления основных ресурсов, датчиков погоды и окружающего шума и т. п. Возможно, поэтому в 2015 году Барселона удостоилась звания «самого умного города на планете».

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Еще один хороший пример — китайский Шеньчжень (IT-столица Китая ), где на базе системы «умного города» от Huawei был оснащен датчиками городской водопровод. В общей сложности в системе расставлено порядка 2 млн датчиков, собирающих информацию с разных точек и позволяющих в режиме реального времени управлять ситуацией с подачей воды.

Что такое «умный город» и зачем он вообще нужен

Но вернемся в Москву. Давайте посмотрим, что входит в понятие «умного города» по московским меркам.

Концепция Smart City («Умный город») — часть государственной программы «Информационный город», рассчитанной на 2012—2018 годы. За прошедшие шесть лет ДИТ совместно с ведущими телеком-компаниями внедрял цифровые технологии во многие области жизни москвичей.

Концепция создавалась для того, чтобы оцифровать максимальное количество городских процессов и снизить влияние человеческого фактора. Это позволяет повысить качество и скорость предоставления услуг, сделать многие процессы удобнее и доступнее для населения, повысить безопасность в городе.

При этом, по информации ДИТ Москвы, наиболее нуждаются в инновациях государственные услуги, система городского транспорта, контроль за использованием энергетических ресурсов, здравоохранение, утилизация отходов, ЖКХ.

При чем здесь операторы связи

Телеком-компании исторически имеют очень сильные IT и вовлечены во многие сферы экономики. Поэтому при реализации программы «Умный город» без телекома, естественно, не обошлось. По словам представителей ДИТ Москвы, для реализации программ они сотрудничают практически со всеми крупными игроками московского телеком-рынка и крупными IT-компаниями.

В частности, во многих проектах участвует «Ростелеком»: «Безопасные дороги», электронное образование, горячая линия 112, городское видеонаблюдение и др. Бесшовный Интернет в городском транспорте обеспечивают провайдеры «МаксимаТелеком» (Wi-Fi в метро) и NetByNet (Wi-Fi на наземном транспорте).

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в конце февраля 2018 года ДИТ объявил о запуске сотрудничества с Tele2 . Самый молодой оператор «большой четверки» проводит исследования, помогающие определить предпочтения и потребности абонентов-москвичей.

Как «умнеет» Москва

Чтобы Москва стремительно «поумнела», было реализовано много проектов в разных сферах. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

— Создана единая точка доступа к городским ресурсам: официальный сайт мэра и правительства Москвы mos.ru . Здесь москвичи могут зайти в электронный дневник школьника, записаться на прием к врачу, проверить наличие налоговой задолженности и штрафов ГИБДД . На этом же портале ДИТ рассказывает о тех проектах «Умного города», которые успел внедрить.

— Реализуется программа «Городской Интернет». В Москве были установлены 2,5 тыс. точек доступа к городскому Wi-Fi, организовано бесшовное интернет-пространство в метро и наземном транспорте.

— «Умный город» не может обойтись без «Умного транспорта». В проекте задействованы более 2 тыс. светофоров, свыше 3,5 тыс. детекторов мониторинга дорожного движения и более 2 тыс. камер видеонаблюдения: они отправляют данные в Центр организации дорожного движения (ЦОДД). На главных трассах установлено более 160 электронных табло с информацией для водителей о дорожных работах, погоде, плотности автомобильного потока.

— Много внимания уделяется «Электронным услугам». Именно благодаря проекту «Умный город» можно удаленно пополнить карту «Тройка», оплатить штрафы ГИБДД, записаться к врачу — всего 222 услуги и сервиса.

— Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) была запущена еще до старта программы «Информационный город» — в 2011 году. Через ЕМИАС можно найти ближайшую поликлинику и записаться на прием к врачу. Система также позволяет вести карту болезни пациента в электронном виде.

— Каждый житель может поучаствовать в жизни города через интернет-порталы. Москвичи могут воспользоваться для решения насущных вопросов порталами «Наш город» — для взаимодействия с правительством Москвы и «Активный гражданин» — для возможности высказать свое мнение по вопросам города и поучаствовать в опросах жителей.

— В 2016 году был запущен проект Московской электронной школы (МЭШ). В МЭШ включены две составляющие: инфраструктура (оснащение школ интерактивными панелями, точками доступа Wi-Fi) и контент (библиотека со множеством сценариев проведения уроков, учебными пособиями и учебниками, а также возможность вести электронные дневники и журналы).

— Одним из атрибутов «умного» и безопасного города, без сомнения, являются видеонаблюдение и видеоаналитика. В Москве установлено более 146 тыс. камер, записи с которых помогают при расследовании большинства правонарушений и преступлений, а также служат средством контроля за работой коммунальных служб.

Это были масштабные внедрения на уровне города. Но, если опуститься на уровень ниже, нас ждут… «умные» дома.

Когда дом думает за жильца

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой с работы, подъезжаете к шлагбауму, он автоматически открывается, считав номер вашей машины. Вы подходите к подъезду, вас уже распознали системы дома. В кармане срабатывает бесконтактная карта-ключ, и двери открываются, пропуская вас в холл. Лифт, зная, где вы живете, сам едет на нужный вам этаж. Фантастика? Нет, реальность! Все это реализовано в первом в Москве «умном» ЖК «Лица» на Ходынском бульваре.

Совместно с застройщиком Capital Group эти задачи решила компания AlphaOpen с помощью своей программной платформы Alphalogic. Множество элементов «умного» дома и «умного», не побоимся этого слова, ЖКХ были включены в единую систему с возможностью управления через специальное мобильное приложение или веб-приложение, доступное всем жильцам. В таком доме автоматически считываются и анализируются данные бытовых счетчиков, регистрируются поломки и аварии. Система автоматически отслеживает и сообщает сотрудникам безопасности, сколько гостей не из числа жильцов комплекса находятся в здании в настоящий момент.

Каждый житель дома имеет удаленный доступ через мобильное приложение ко всем службам: консьерж, видеодомофон, заказ пропусков для гостей, room-service, доставка продуктов, связь с управляющей компанией. Также жильцы могут установить в квартире «умные» устройства и управлять ими с помощью этого же мобильного приложения, которое интегрировано с информационными системами УК.

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Понятно, что это «точечное» и очень недешевое пока решение. Но совсем недавно сам мобильный телефон был предметом роскоши и позволить его себе мог далеко не каждый. А сейчас это предмет первой необходимости и трудно найти человека без «мобилки». Так что, вполне вероятно, совсем скоро такие дома станут обыденностью, а не «дорогой игрушкой», как сейчас. В пресс-службе ДИТ Москвы сообщили Банки.ру , что в стадии пилота находится проект «Электронный дом», позволяющий информировать москвичей о важных событиях, связанных с жилыми домами. Так что будущее наступает!

Большому кораблю — большие данные

Как вы думаете, каким образом городские власти понимают, что и как нужно реализовывать? Правильно: анализируя данные и узнавая потребности самих жителей. Посмотрим простой пример: как планировать техническую инфраструктуру в городе? Конечно, с помощью аналитики больших данных.

Специально для ДИТ Москвы мобильный оператор Tele2 провел исследование динамики передвижения населения. Оператор по своим данным может отслеживать динамику человеческого трафика по мере заселения в новостройки, время пребывания абонентов в «домашнем» секторе; анализировать, как они добираются до работы (на личном или городском транспорте), сколько времени тратят на дорогу. Кроме того, big data позволяет получить демографический срез населения по различным параметрам. Анализ этих данных помогает выявить потребности населения на конкретных территориях, максимально подстроив под них городскую инфраструктуру.

«Сегодня операторы связи — это не только провайдеры телекоммуникационных услуг, но и эксклюзивные поставщики больших данных, что способствует улучшению качества жизни горожан, — говорит генеральный директор «Tele2 Москва» Игорь Жижикин . — Предоставляя эту информацию городским органам власти Москвы, мы вносим свой вклад в развитие инфраструктуры города».

Вкалывают роботы, а не человек

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, прошедшем в конце февраля 2018 года, в числе прочего обсуждались результаты исследования компании Ericsson: согласно проведенным опросам, многие москвичи ждут роботизации. 47% жителей хотели бы, чтобы их полностью обслуживали роботы, 49% не отказались бы от роботизированного двойника. Более половины жителей столицы надеются, что проблема пробок будет решена с помощью летающих беспилотных автомобилей, а две трети респондентов уверены, что через пять лет технологии виртуальной и дополненной реальности позволят проживать сфотографированные на телефон моменты.

Эти мечты не так уж далеки от реальности. Например, технологии беспилотного управления уже существуют. В 2017 году Tele2 совместно с РЖД проводил тестирование беспилотного управления подвижным составом, когда один оператор удаленно руководит работой сразу нескольких тепловозов, ориентируясь по камерам и различным датчикам. Использование стандарта 5G позволит масштабировать такие проекты на основе искусственного интеллекта в рамках целого города. Транспортные средства должны обмениваться данными о местонахождении других участников дорожного движения, оценивать их телеметрию и самостоятельно принимать те или иные решения по скоростному режиму, траектории и т. д.

Цифровая моя столица

Программа «Информационный город» продлится до конца 2018 года. Но на этом цифровизация столичного мегаполиса не закончится: следующая программа — «Цифровая Москва», рассчитанная на пять лет, находится в стадии разработки и будет представлена летом этого года. «Говорить о конкретных проектах пока преждевременно», — говорят в пресс-службе ДИТ.

Но уже сейчас в разработке два масштабных проекта. Во-первых, вышеупомянутый проект «Электронный дом». Во-вторых, ДИТ Москвы начал тестирование технологии блокчейн на платформе сайта «Активный гражданин».

Антонина САМСОНОВА, Алиса РЫБАКОВА, Banki.ru