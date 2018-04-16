Эксперт: идет демонстрация мышц в обычной манере Трампа, в той в какой он привык общаться

"Вся история последних дней похожа на медленную, в стиле Трампа, подготовку к переговорам, укрепление позиций. Сейчас он стращает ракетами, которые не полетели. Потом еще что-нибудь скажет. А в конце — «давайте поговорим». Сейчас идет демонстрация мышц в обычной манере Трампа, в той в какой он привык общаться, такой полудворовый вариант", — отметил он.