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Эксперт: идет демонстрация мышц в обычной манере Трампа, в той в какой он привык общаться
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Эксперт: идет демонстрация мышц в обычной манере Трампа, в той в какой он привык общаться 

Газета.Ru 57 минут назад
Старший преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин прокомментировал заявления Трампа, передает НСН.
"Вся история последних дней похожа на медленную, в стиле Трампа, подготовку к переговорам, укрепление позиций. Сейчас он стращает ракетами, которые не полетели. Потом еще что-нибудь скажет. А в конце — «давайте поговорим». Сейчас идет демонстрация мышц в обычной манере Трампа, в той в какой он привык общаться, такой полудворовый вариант", — отметил он.
"Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные»!" — предупредил сегодня Трамп о готовящемся ракетном ударе по Сирии, бросив вызов российской ПВО. А уже в следующем «твите» заявил, что нет никаких причин, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном были хуже, чем даже в годы холодной войны и с подкупающей непосредственностью предложил остановить гонку вооружений.
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