От Холли Берри до Мэрайи Кэри: знаменитости, родившие после 40 лет

В этом году Кейт Хадсон отметит 39-летие и, как выяснилось буквально на днях, в третий раз станет мамой, а 39-летняя Рэйчел МакАдамс , оказывается, родила первенца еще несколько дней назад. Мы же в связи с радостными новостями Кейт и Рэйчел решили вспомнить и других звезд, которые рожали в очень зрелом возрасте — уже отметив 40-летие.

Гвен Стефани было 44 года, когда она родила Аполло Боуи Флинна; до этого, еще в тридцать с чем-то, певица родила еще двоих сыновей — Кингстона и Зуму.

28 Июл 2016 в 1:57 PDT Холли Берри впервые стала мамой в 41 год — в марте 2008 года у нее родилась дочка Нала Ариэла Обри. Хотя нас частенько пугают тем, что оказаться в списке «старородящих» очень опасно, Берри в интервью Harper’s Bazaar говорила, что у нее все прошло замечательно:

«Моя беременность протекала замечательно. Я не грустила, чувствовала себя очень хорошо, у меня было много энергии, я была как Суперженщина! Хотелось бы мне сохранить это ощущение и в повседневной жизни».

23 Мар 2016 в 6:52 PDT Второй раз мамой Холли стала в 47 лет — у нее родился сын Масео Роберт Мартинес.

25 Мар 2016 в 7:56 PDT Сальма Хайек тоже стала мамой впервые, уже отметив сорокалетие — у актрисы и ее теперешнего супруга, Франсуа-Анри Пино, родилась дочь Валентина. Для Сальмы решение подождать с семьей было осознанным: «Теперь я более цельный человек, а десять лет назад, наверное, такой не была. Благодаря этому решению моя дочь получила более хорошую мать».

25 Фев 2018 в 10:58 PST Сьюзен Сарандон в первый раз стала мамой в 39 лет — у нее родилась дочка, Ева Амурри . В 42 актриса родила во второй раз — сына Джека Генри, а затем, в 45 лет, стала мамой трижды — родила сына Майлза.

2 Апр 2017 в 3:03 PDT Редкое фото дочери Сьюзен Сарандон, Евы, которым актриса поделилась в марте в честь ее дня рождения:

33 years ago, this amazing soul came into my life. So grateful to see her grow into an artist, businesswoman, and gifted mother. Thank you for choosing me Eva Maria Livia. https://t.co/BqlxAwCU7M pic.twitter.com/zPn1Am0I5u

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) 15 марта 2018 г.

Ким Бейсингер подробности своей личной жизни успешно скрывает от репортеров, но нам известно, что дочку Айрленд от тогда еще мужа Алека Болдуина актриса родила, когда ей был 41 год.

11 Апр 2018 в 5:24 PDT Супермодель Брук Шилдс родила первенца, дочку Роуэн Фрэнсис, в 2003 году, после чего очень долго страдала от тяжелейшей послеродовой депрессии. Однако супермодель успешно справилась с синдромом и в 2006 году, в возрасте 41 года, родила вторую дочь.

Семейство Шилдс сегодня:

25 Дек 2017 в 10:30 PST Чтобы во второй раз стать матерью, Селин Дион перенесла несколько процедур ЭКО и один выкидыш, но в 42 года, в 2010 году, у певицы появились сыновья-близнецы, Эдди и Нельсон.

23 Окт 2017 в 7:31 PDT Мерил Стрип может похвастаться внушительным количеством наград, лет в браке и детей: актриса воспитывает четверых детей, причем четвертого ребенка, дочку Луизу, Мерил родила в 1991 году, прямо перед своим 42-м днем рождения.

11 Апр 2018 в 5:28 PDT Николь Кидман Том Круз , будучи в браке, усыновили двоих детей, дочку Изабеллу и сына Коннора, но в первый раз биологической матерью Николь стала много позднее — в возрасте 40 лет в 2008 году она родила дочку Сандей Роуз от второго мужа, Кита Урбана. В интервью Николь рассуждала, что материнство в двадцать и материнство в сорок — это совершенно разные вещи:

«Я растила двоих детей, когда мне самой было чуть за двадцать, но это было совершенно по-другому. Я ведь сама была еще фактически ребенком, совсем молодой и психологически, и эмоционально — совсем другой матерью. Есть в позднем материнстве что-то особенное».

22 Дек 2017 в 6:26 PST Наверное, одной из самых громких звездных беременностей 2011 года была беременность 42-летней на тот момент Мэрайи Кэри , которая в апреле того года родила близняшек, Мороккана и Монро. У Мэрайи были сразу два фактора риска — возраст и перенесенный до этого выкидыш, однако, к счастью, беременность прошла без осложнений.

3 Фев 2018 в 12:32 PST Дженнифер Коннелли было 40 лет, когда актриса и ее супруг, актер Пол Беттани , объявили о еще одном прибавлении в семействе: у Дженнифер, которая уже воспитывала двух сыновей, в мае 2011 года родилась дочка.

5 Мар 2016 в 3:59 PST Ума Турман уже воспитывала двоих детей от бывшего супруга Итана Хоука — дочку Майю и сына Леона, а в июле 2012 года, когда актрисе было 42 года, у нее родился третий ребенок — дочка. Ума и отец ребенка, бывший жених актрисы миллионер Арпад Бюссон , выбрали для девочки просто потрясающее имя: Розалинд Аруша Аркадина Альталуна Флоренс Турман-Бюссон. В обычной жизни, впрочем, ее зовут просто — Луной.

Ума со своим папой и тремя детьми:

20 Июн 2017 в 10:23 PDT В апреле 2002 года Джулианна Мур , которой на тот момент был 41 год, во второй раз стала мамой — у нее родилась дочка, Лив. Первенец актрисы — сын Калеб — на пять лет старше сестры.

8 Апр 2018 в 6:49 PDT В первый раз Наоми Уоттс стала мамой в 2007 году, когда ей было 39 лет. Второй ребенок появился на свет в декабре 2008 года, когда актриса отметила 40-летие.

