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«Умные счетчики» в Москве начнут передавать показания через интернет
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«Умные счетчики» в Москве начнут передавать показания через интернет 

Газета.Ru 1 час назад
Новый проект в сфере жилищно‐коммунального хозяйства стартовал в Москве, сообщает телеканал «360».
Его целью станет замена обычных счетчиков на приборы, автоматически передающие показания в единую систему учета. Власти города назвали инициативу «Умный счетчик», сообщил официальный сайт мэра столицы.
"Это пилотный проект. Суть его состоит в том, чтобы жители устанавливали недорогие устройства, показания счетчиков снимались бы автоматически и передавались сразу же в единую систему", — заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
Подробности проекта станут известны примерно через месяц.
"Нужно понимать, что умный счетчик не «подкручивает» количество воды, потому что вы сегодня три раза сходили в душ, а просто передает показания в автоматическом режиме. Сейчас в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир", — сказал руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» Департамента информационных технологий Илья Демин.
По окончании тестового периода планируется подписание соглашения между производителями счетчиков и операторами мобильной связи. Необходимо, чтобы все выпускаемые приборы учета воды, которые устанавливаются в квартирах, изначально оборудовались такими устройствами.
Счетчик для передачи данных нужно подключать к интернету. Специалисты в настоящее время приступили к разработке соответствующих технологий.
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