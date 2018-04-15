Алёна Долецкая прочитает лекцию о счастье в рамках проекта Lancôme

В конце ноября 2017 года косметический бренд Lancôme запустил новый проект «Счастье быть собой», миссия которого — помочь каждой женщине найти путь к счастью. Тогда звездным спикером стал психолог Михаил Лабковский . Теперь благородное дело по поиску счастья продолжает первый главный редактор русского Vogue, главный редактор журнала Interview Россия и автор нескольких книг Алёна Долецкая

На своей лекции, которая состоится 26 апреля, она расскажет, почему всем так созвучна тема счастья, есть ли оно, на ее взгляд, на самом деле, или это всего лишь миф, меняется ли наше представление о нем с годами, почему в России не принято говорить о своем возрасте.

Lancôme создает экспертные средства, которые опираются на передовые научные достижения и решают амбициозную задачу — помочь каждой женщине раскрыть ее уникальность и красоту, полюбить свой возраст, оставаться самой собой и обрести гармонию