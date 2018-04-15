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Air France согласилась повысить бастующим сотрудникам зарплату
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Air France согласилась повысить бастующим сотрудникам зарплату 

Газета.Ru 1 час назад
Руководство Air France решило пойти на переговоры с бастующими сотрудниками и повысить им зарплаты, сообщает телеканал «360».
Руководство компании собирается увеличить сотрудникам жалованье в период с 2019 по 2021 годы. Это решение будет озвучено 12 апреля.
Навстречу бастующим пошли во многом из-за того, что стачки негативно сказываются не только на репутации Air France, но и на ее доходах. Из-за забастовок, начавшихся 6 апреля, компания не выполняет план перевозок на 15%. В общей сложности убытки оцениваются в 170 миллионов евро.
Сотрудники авиакомпании Air France объявили забастовку с требованиями повысить зарплату на уровень инфляции — 6%. В акции участвуют все сотрудники — от летного персонала до работников офиса.
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