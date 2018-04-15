Air France согласилась повысить бастующим сотрудникам зарплату

Руководство Air France решило пойти на переговоры с бастующими сотрудниками и повысить им зарплаты, сообщает телеканал «360».

Руководство компании собирается увеличить сотрудникам жалованье в период с 2019 по 2021 годы. Это решение будет озвучено 12 апреля.

Навстречу бастующим пошли во многом из-за того, что стачки негативно сказываются не только на репутации Air France, но и на ее доходах. Из-за забастовок, начавшихся 6 апреля, компания не выполняет план перевозок на 15%. В общей сложности убытки оцениваются в 170 миллионов евро.

Сотрудники авиакомпании Air France объявили забастовку с требованиями повысить зарплату на уровень инфляции — 6%. В акции участвуют все сотрудники — от летного персонала до работников офиса.