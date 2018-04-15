Скоростные суда запустят между Москвой и Химками

Между Москвой Химками начнут курсировать скоростные суда, передает телеканал «360».

Регулярный водный маршрут могут запустить уже через месяц.

Причал нового водного общественного транспорта решили расположить прямо на территории яхт-клуба в старых Химках. Микрорайон Левый берег тоже станет одной из точек маршрута. Всего же речным сообщением соединят три объекта — это причал у северного речного вокзала в Москве, пристань в яхт-клубе «Маяк» в старых Химках и микрорайон Левобережный. Сейчас обсуждается, где разместить причал в последнем. Курсирующая лодка станет альтернативой пешеходному мосту, который уже давно просят жители.

"У нас все готово, мы к сезону, к первому мая, будем готовы. Речной вокзал тоже к этому готов, а что касается Левого берега — там требуется инфраструктура, а именно причал. Вся особенность Левобережного района заключается в том, что чтобы жителям посетить Старые Химки, например парк имени Льва Толстого , на это уходит минут 30–40. Нужно через МКАД добираться сюда — очень неудобно и долго", — рассказал Игорь Сельченок, директор яхт-клуба «Маяк».

Возить пассажиров, в перспективе, будут лодки на подводных крыльях. По сути — это те самые, знакомые многим «Ракеты». Суда могут брать на борт больше 60 человек и легко разгоняются до 60 км/ч. Таким транспортом можно добраться из Химок до Москвы всего за 5 минут.

"Мы хотим сделать это сообщение регулярным, чтобы жителям было удобно, было расписание. Здесь будет создана специальная перехватывающая парковка, также мы свяжем остановку водного транспорта с маршрутами автобусов", — сказала Елена Дегтева , заместитель главы администрации Химок.

О том, чтобы заменить наземный транспорт речной альтернативой в столице и области говорят уже давно. В Москве были попытки запустить речное такси, маршрутки-катамараны и даже трамвай, который будет ездить по рельсам, расположенным над водой. Разработчики проекта в Химках собираются учесть все ошибки предшественников и запустить новый маршрут уже через месяц.