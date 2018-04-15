Какие деньги гусары не берут на самом деле

Фраза «гусары денег не берут» родилась при весьма пикантных обстоятельствах во времена правления императора Павла I, который и изрек её прообраз.

Подробности дела касались сестры известного русского натуралиста и мецената Павла Георгиевича Демидова, которая, выйдя замуж за генерала Лаврова, не смогла обрести простого семейного счастья.

Карты, алкоголь и кутежи увлекали её супруга больше, чем прелести собственной жены, которая решила искать ласки на стороне. Богатая и красивая госпожа Лаврова быстро нашла утешение на груди сразу трёх гусаров Конногвардейского полка, покоривших её статью, остроумием и галантными манерами.

Желая отблагодарить своих знакомых за невероятные романтические приключения, Лаврова выдала каждому из них вексель на 30 000 рублей. Вскоре до генерала стали доходить нелицеприятные слухи об измене жены и неоправданно больших финансовых расходах. Если первый факт его нисколько не смутил, то второй вызвал приступ бешенства.

Не понимая, как можно было заплатить за плотские утехи такую баснословную сумму, Лавров заключил, что скорее всего его жена подарила каждому любовнику по векселю на 3000 рублей, а сами гусары приписали на нём лишний ноль, увеличив в разы своё «жалование».

Судебное дело

Поверив в свои догадки, Лавров написал заявление в Сенат, который, рассмотрев ситуацию, признал гусаров мошенниками, постановил разжаловать их из офицеров и приговорить к реальному тюремному сроку.

Возможно, участь гусаров была бы печальной, если бы их защитные слова не посеяли зерно сомнения в голове императора Павла I, велевшего до полного разбирательства не предпринимать в отношении гусаров никаких карательных действий, а также тщательно расследовать дело в полковом суде.

Командир эскадрона гусар Николай Саблуков, как младший по званию член судебного заседания, предложил обратиться за разъяснениями непосредственно к госпоже Лавровой, которая подтвердила выданную трём офицерам сумму вознаграждения по 30000 рублей и обвинила своего супруга во лжи.

Как сложилась судьба четы Лавровых неизвестно, а с любвеобильных гусаров суд постановил снять все обвинения с восстановлением на военной службе.

Когда об исходе дела доложили Павлу I, он несколько изменил вердикт, из которого следовало уволить гусаров из армии, поскольку офицерам не к лицу брать деньги за амурные утехи.

Молва об этом деле быстро разнеслась по просторам Российской империи, оно стало сюжетом для многочисленных анекдотов, которые заканчивались несколько видоизмененной фразой императора, известной всем как «гусары денег не берут».