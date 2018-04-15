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Бизнес-идеи оценят эксперты
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Бизнес-идеи оценят эксперты 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичное правительство создало и совершенствует систему многосторонней поддержки бизнеса, в том числе поддержку стартапов через Московский венчурный фонд. В портфеле Фонда уже много успешных и громко заявивших о себе проектов, которые в свое время привлекли внимание города.
Мы заинтересованы в расширении взаимодействия со стартапами и рассматриваем предстоящий Российский интернет-форум как перспективную площадку для сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы через Московский венчурный фонд.
Мы приглашаем предпринимателей в менторскую гостиную, которая разместится в рабочей зоне павильона-коворкинга. Она будет работать два дня — 18 и 19 апреля.
Здесь участники форума в индивидуальном порядке смогут встретиться с инвесторами и менторами и задать им вопросы на интересующие темы.
Эксперты помогут разобраться в деталях проектов, дадут конкретные рекомендации по представленным кейсам.
Они будут готовы не только оценить бизнес-идею, но и определить направление развития, и предсказать риски. Консультации ведущих экспертов — это одна из форм поддержки столичных предпринимателей.
Город поддерживает их начинания, и только за последние пять лет в Москве предприятия малого и среднего бизнеса получили субсидий на два миллиарда рублей. Столица компенсирует часть затрат на приобретение оборудования, финансовую аренду, на уплату части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.
Сегодня затраты на уплату процентов по кредитам возмещаются в размере не более десяти миллионов рублей. Субсидирование осуществляется через банки-партнеры, которые заключили с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства соглашение о сотрудничестве.
Еще один вид поддержки — субсидии для возмещения части затрат на оборудование и на лизинговые платежи предоставляются в размере не более десяти миллионов рублей каждая. Компенсации подлежат 15 процентов от произведенных затрат.
Отбор претендентов на получение субсидий в этом году продлится до 1 ноября.
Мы продолжим заниматься поддержкой и развитием предпринимательства, формированием благоприятного инвестиционного климата, привлечением и сопровождением инвестиций, развитием промышленных зон столицы.
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