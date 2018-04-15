Бизнес-идеи оценят эксперты

Столичное правительство создало и совершенствует систему многосторонней поддержки бизнеса, в том числе поддержку стартапов через Московский венчурный фонд. В портфеле Фонда уже много успешных и громко заявивших о себе проектов, которые в свое время привлекли внимание города.

Мы заинтересованы в расширении взаимодействия со стартапами и рассматриваем предстоящий Российский интернет-форум как перспективную площадку для сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы через Московский венчурный фонд.

Мы приглашаем предпринимателей в менторскую гостиную, которая разместится в рабочей зоне павильона-коворкинга. Она будет работать два дня — 18 и 19 апреля.

Здесь участники форума в индивидуальном порядке смогут встретиться с инвесторами и менторами и задать им вопросы на интересующие темы.

Эксперты помогут разобраться в деталях проектов, дадут конкретные рекомендации по представленным кейсам.

Они будут готовы не только оценить бизнес-идею, но и определить направление развития, и предсказать риски. Консультации ведущих экспертов — это одна из форм поддержки столичных предпринимателей.

Город поддерживает их начинания, и только за последние пять лет в Москве предприятия малого и среднего бизнеса получили субсидий на два миллиарда рублей. Столица компенсирует часть затрат на приобретение оборудования, финансовую аренду, на уплату части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.

Сегодня затраты на уплату процентов по кредитам возмещаются в размере не более десяти миллионов рублей. Субсидирование осуществляется через банки-партнеры, которые заключили с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства соглашение о сотрудничестве.

Еще один вид поддержки — субсидии для возмещения части затрат на оборудование и на лизинговые платежи предоставляются в размере не более десяти миллионов рублей каждая. Компенсации подлежат 15 процентов от произведенных затрат.

Отбор претендентов на получение субсидий в этом году продлится до 1 ноября.

Мы продолжим заниматься поддержкой и развитием предпринимательства, формированием благоприятного инвестиционного климата, привлечением и сопровождением инвестиций, развитием промышленных зон столицы.