Медведева призвали разбить свой «айфон»

Под давлением общества высшим российским чиновникам, как и всему народу, придется отказаться от американских товаров. Так, Дмитрию Медведеву , известному своим пристрастием к изделиям компании Apple , уже посоветовали растоптать свой «айфон». С подобным призывом к главе правительства обратился депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

По мнению депутата, запрещая населению пользоваться продукцией из США (закон ждет одобрения Госдумой ), власти сами должны показывать пример. При этом слова Петровского не расходятся с делом. Он лично растоптал свой «айпад», выложив соответствующий видеоролик в сеть. Теперь депутат намерен пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.

Реакция публики на демарш народного избранника была неоднозначна. Многие напомнили, что в китайской технике стоит американское программное обеспечение, а также предложили депутату избавиться и от другой высокотехнологичной бытовой техники, произведенной США или их союзниками, включая автомобиль. А также посоветовали сжечь доллары.

Прозвучали и гуманитарные аргументы. «В детдом отдать или ребенку из малообеспеченной семьи ума не хватило? Зажрались вы слуги народа! Вас на МРОТ надо посадить», — написал один из комментаторов. Странно, но никто не отметил, что в России , где медианная зарплата едва превышает 20 тысяч рублей, техника Apple в принципе является для большинства недоступной роскошью.

Так или иначе, поступок депутата выявил определенную моральную зависимость части россиян он зарубежной и, в частности, американской продукции. Однако при всей театральности жеста, его автор верно обозначил адресата — главу правительства. Ведь именно кабинет министров, согласно закону, будет определять конкретный перечень запрещенных к ввозу товаров.

Согласно внесенному на днях в ГД РФ рамочному законопроекту, запрет коснется американской сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкоголя и табака, оборудования и программного обеспечения, лекарств, за исключением тех, которые не производятся в РФ, а также консалтинговых услуг. При этом, пункт «любые иные товары» позволяет расширять перечень бесконечно.

Среди перечисленных направлений, по которым предполагаются российские контрсанкции, особого внимания заслуживает пункт об «исчерпании исключительного права на товарные знаки» в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане или юрлица США. Проще говоря, Россия сможет выпускать свою собственную «Кока-колу», наплевав на мнение ее производителя в американской Атланте.

Важно, что действие закона возможно распространить не только на сами Соединенные Штаты, но и на «иные государства». Это позволит вводить схожие ограничения против союзников Вашингтона. Например, против Британии или Франции , которые участвовали в американской бомбардировке Сирии и могут в скором времени стать соавторами новых антироссийских санкций по этому поводу.

Сергей Рябков. Похоже, российское государство решилось, наконец, на действительно жесткий ответ. В числе инициаторов закона спикер Госдумы и лидеры всех четырех думских фракций, а в разделе «субъекты законодательной инициативы» перечислены чуть ли не все депутаты парламента. Законопроект будет принят оперативно, пообещал в понедельник замглавы МИД РФ

Отвечая на вопрос, не разойдутся ли из-за этого национальные интересы России и потребительские интересы граждан, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Интересы граждан и интересы страны — это единая субстанция».

По мнению главного редактора ФОРУМ.мск Анатолия Баранова , потребительские и даже жизненные интересы граждан все же могут быть нарушены.

— Вице-спикер Думы Толстой предложил в шутку лечиться отваром коры дуба… У нас огромное количество людей зависит от импортных лекарств, в том числе американских — просто они без них умрут. Причем часто довольно мучительно.

Но подлость ситуации в том, что депутаты и министры, которые принимают решения, от поставок лекарств не зависят — они в сложных случаях ездят лечиться за границу, а лекарства им доставляют, если нужно, по неофициальным каналам. То есть они обрекают на смерть от принудительного патриотизма не самих себя, не своих детей или престарелых родителей, а нас с вами.

«СП»: — Но ведь в тексте закона особо оговорено, что речь идет только о тех лекарствах, аналоги которых производятся в России…

— Напомню, у нас ведь даже инсулина качественного не производят. Более того, даже то, что производилось в советский период, часто разрушено, и именно при участии тех же самых мнимых «патриотов». Я вам только один пример приведу — вакцина от полиомиелита, страшного заболевания, у нас к счастью, давно забытого, в России никогда не производилась. Доза стоит 7 долларов, это для поголовной вакцинации даже в масштабах государства деньги несущественные.

Но вот в постсоветском нищем Таджикистане 20 лет назад решили сэкономить, и перестали закупать вакцину от полиомиелита. И мы года два назад имели вспышку этого заболевания, в том числе и в Подмосковье , у гастарбайтеров. А после запрета на поставки американских товаров мы останемся без множества жизненно необходимых вещей, и наладить их импортозамещение чаще всего невозможно, во всяком случае, быстро невозможно точно.

Мы можем оказаться в положении заложников нашего правительства и парламента, вот возьмут и оставят без инсулина, без вакцин, без лекарств от рака и прочей высокотехнологической составляющей импорта. Это не Биг Маки, не футболки со статуей Свободы и даже не «Мустанги», каких на всю Москву десятка полтора.

Тем не менее, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташев уверен, что запрет американских товаров, причем самый жесткий, все равно необходим по политическим причинам.

— До сих пор Россия старалась не обострять ситуацию. Хотели показать, что мы отвечаем, но не задираемся. Вся эта готовность к переговорам вылилась в то, что сейчас происходит. Административные контрсанкции больше не работают. Заявления дипломатов, закрытия представительств больше не имеют смысла. Санкции уже не имеют отношения к каким-то конкретным предпринимателям, близким Путину. Это экономическая война. Поэтому и ответы должны быть в таком же формате.

«СП»: — От чего американцам будет на самом деле больно?

— Соединенным Штатам может оказаться очень неприятно, если Россия введет запрет на ввоз американских товаров. Проблема в том, что нам надо запретить не американскую кукурузу, а американские высокоинтеллектуальные, высокотехнологичные продукты.

Например, Windows и другую продукцию Microsoft и других такого рода компаний. Запретить их продажу — пусть распространяется бесплатно. Американская инновационная экономика держится только на том, что ее интеллектуальную собственность признают другие страны. Например, право Microsoft предустанавливать свою операционную систему на продаваемые в России компьютеры. Вы приходите в магазин, и нравится вам или нет вы заплатите Microsoft за это.

«СП»: — А что вместо Windows?

— России нужно создать национальную операционную систему. И национальный «Офис» и все приложения на основе продукта с открытым кодом. У нас пока только Минобороны имеет собственную операционную систему. Кажется, на основе Lunix. Получается, у военных секреты есть, а у всех остальных нет? Это, конечно, очень удобно Агентству национальной безопасности США , но так жить нельзя. Эта задача может быть решена достаточно быстро.

«СП»: — Кого еще следует изгнать, не мешкая?

— Нужно вытеснить из России Boing. Это будет трудно, поскольку у нас «удачно» прошла либеральная реформа науки и образования, в результате чего наши ученые вместо научных разработок заняты ненужной бюрократии. К тому же потребуется развернуть производство в России лайнеров, создать сервисную службу для них, и только тогда постепенно выводить американские машины с внутренних линий. Зато это моментально приведет к росту потребления Россией своего алюминия. Он для того и производился в СССР в больших объемах, чтобы делать собственные самолеты.

«СП»: — Особенно болезненно воспринимается людьми предстоящий запрет лекарств…

— Необходимо нанести удар по американской фармацевтике. Все американские лекарства, которые у нас не выпускаются, нужно скопировать и начать производить в России. Никому никакой платы за это идти не должно. Цены на эти лекарства должны формироваться на основе баланса цены производства и спроса потребителей. Никаких заоблачных цен.

То же самое касается американских патентов. Ведь патенты тоже могут быть товаром. Мы должны вернуться к национальному патенту. Патент, как право на привилегированное производство и продажу чего-либо, выдаваемое национальным государством. Американские патенты пусть действуют в Соединенных Штатах. А у нас своя страна и свои патенты.

Эти решения станут примером для других государств, потому что будет продемонстрировано, какие преимущества дает отказ от признания американских монопольных прав на интеллектуальную собственность. Нужно освободить всю американскую интеллектуальную собственность, включая фильмы, книги и музыку.

«СП»: — Круто, но разве можно так делать?

— В 19 веке так действовали сами Соединенные Штаты, когда они патентовали у себя изобретения, уже запатентованные в Англии . А потом, когда они выросли до сверхдержавы, они объявили это неправильным и другим запретили. И Япония так делала. Все промышленные державы перенимали технологии. Никакого природного права на владение технологиями ни у кого нет. России нужно просто перенять опыт других стран. Это разрушит одну из основ американской международной гегемонии.

«СП»: — Перечень товаров, запрещенных к ввозу, будет принимать наше правительство. Но вряд ли это согласуется с правилами ВТО , куда наши министры так стремились?

— Война санкций вообще не согласуется с правилами ВТО. ВТО — это вчерашний день. Непонятно, почему наши руководители так рвались туда, но вступили они под занавес. Но в соглашении между Россией и ВТО есть пункт о возможности самых разных действий «в национальных интересах». Им можно воспользоваться. Поэтому, для того, чтобы действовать вышеописанным способом, нужна только смелость.