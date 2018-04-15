Кривые ступеньки для покупателей

Ступеньки разной высоты и ширины. Все кривые. Именно с этими жалобами на крыльцо магазина в редакцию «ВМ» обратилась жительница Печорской улицы Бабушкинского района Елизавета Сергеева

Читательница рассказывает: осенью прошлого года крыльцо магазина, расположенного по улице Печорской, 3, отремонтировали, но стало только хуже.

— До ремонта ступеньки были все одинаковые, хотя, конечно, плитка кое-где отбилась. Но они были хотя бы ровными, — пояснила женщина.

Ремонт длился недели две. Рабочие что-то замеряли, высчитывали, прикидывали, заливали бетон. Поэтому женщина задается вопросом: зачем они все это делали, если получилось кое-как? Этот магазин — с низкими ценами. Здесь постоянно проводятся различные акции, на которые люди охотно откликаются.

Поэтому пенсионеры здесь — постоянные покупатели. И альтернативы данной торговой точке на Печорской улице, по сути, нет. Пожилым людям сложно идти несколько сотен метров до ближайшего магазина с удобным крыльцом.

— Счастье, что пока никто не упал и не получил травму. Но по этим кривым ступеням даже мне — молодой женщине — спускаться сложно, особенно когда сыро и слякотно. Каково же пожилым? — возмущается Сергеева.

Корреспондент «ВМ» выехал на место и убедился — слова читательницы полностью подтверждаются. Ступени, ведущие в магазин, действительно кривые и сделаны наспех. Но вопросов стало только больше: как же так можно было ремонтировать входную группу, чтобы не заметить очевидного? Кто принимал эту работу? Почему строителей не заставили переделывать? Кстати, как утверждает главный герой популярного научного сериала «Теория большого взрыва» Шелдон Купер, если высота одной ступеньки больше другой хотя бы на два миллиметра, то большинство людей упадет. Занятный и печальный факт.

Попытались с вопросом кривого крыльца обратиться в администрацию магазина — ведь руководство заинтересовано в том, чтобы торговая точка была привлекательной для покупателей. Однако добиться аудиенции ни с директором супермаркета, ни с его заместителем не удалось — охрана заявила, что никого на месте нет. Кроме того, никто из сотрудников тоже не смог ничего пояснить по поводу недочетов — люди лишь безучастно пожимали плечами: мол, не наше дело и не наша забота. Кстати, с другой стороны ступеньки, ведущие к магазину, огорожены. Вероятно, здесь затевается ремонт. Вопрос: такой же?

ЖАЛОБНА КРИТИКА

В редакцию ежедневно поступает множество жалоб от горожан на коммунальные или бытовые проблемы.

Юлия Притула, жительница района Коньково Юго-Западного административного округа:

— На детской площадке рядом с домом по адресу: улица Академика Арцимовича, 14, корпус 1, у детской горки отсутствует одно из двух креплений. Есть вероятность, что она упадет. Высота горки — 2–2,5 метра.

Дарья Козырева, жительница Марьиной Рощи Северо-Восточного административного округа:

— У подъезда № 3 в доме № 5 по 4-му Стрелецкому проезду перегорела лампочка. Просим заменить.

Юлия Сагалатова, жительница Хорошевского района Северного административного округа:

— У дома № 8 по улице Полины Осипенко мусорные контейнеры расположены напротив запасных ворот в здании МВД ГИБДД . Вокруг них дворники горой сваливают строительный мусор, на замечание не реагирует, а в управляющую компанию дозвониться невозможно. Уже нельзя преодолеть эту гору мусора, чтобы войти или выйти из ворот!

— По адресу: улица Докукина, 9, корпус 1, отсутствует плафон на настенном светильнике на углу. Возле дома очень темно.

Денис Малков, житель района Коньково Юго-Западного административного округа:

— На детской площадке у дома по адресу: улица Академика Капицы, 32, корпус 1, сломана мусорка! Ребенок может получить травму! Просим исправить неполадку.

Нина Бойко, жительница района Лефортово Юго-Восточного административного округа:

— Прошу убрать сломанные ветки и поваленные деревья у дома № 21 по Ухтомской улице.

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