Одного из спящих рыцарей, охраняющих доходный дом, забрали для реставрации и не вернули

В редакцию «ВМ» обратился житель района Якиманка Павел Кандрашов, который интересуется судьбой скульптуры спящего рыцаря, которая пропала с фасада бывшего доходного дома Якова Демента на Большой Полянке, 54. Наш читатель задается вопросом: «Куда увезли скульптуру и будут ли восстанавливать прежний облик дома?» За расследование взялся наш корреспондент.

Вместе с москвоведом Алексеем Кузнецовым отправляемся к дому Якова Демента, в котором сегодня располагаются офисы нескольких компаний и престижный ресторан.

На первый взгляд, первоначальный облик здания сохранен. Но это не совсем так. Если внимательно посмотреть на фасад здания, то сразу бросается в глаза, что скульптур на здании должно быть две. Да и фотографии, размещенные в интернете, подтверждают, что некогда здесь было две статуи спящих рыцарей. Куда же пропала вторая? — В 1995 году одного из рыцарей сняли, поскольку каркас, на котором он был установлен, пришел в негодность, — раскрыл тайну исчезновения Алексей Кузнецов. — Но вот дальнейшая его судьба неизвестна. Я не исключаю возможности, что массивную статую просто не захотели или не смогли отреставрировать и отправили на свалку. А возможно, и разбили, когда снимали. Но в любом случае, отсутствие одного из рыцарей нарушает целостность восприятия архитектурного строения.

Отправляемся в ГБУ «Жилищник района Якиманка», поскольку некоторые из работников этой организации трудятся в этой сфере не одно десятилетие и, возможно, знают, где может находиться скульптура или что с ней случилось.

Но, увы, они не смогли внести ясность в этот вопрос.

— Мимо таких находок не пройдешь, и я бы обязательно запомнил эту статую, если бы она попала в поле моего зрения, — заверил нас Валентин Якушев, слесарь-сантехник организации. Другие сотрудники ГБУ «Жилищник района Якиманка» также не в курсе пропажи.

Сейчас направлен официальный запрос организации, которая является владельцем этого здания, с вопросами, знают ли они, где пропавшая скульптура, и намерены ли они восстанавливать исторический облик здания. Расследование «ВМ» продолжается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Сметанин , инспектор Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории:

Дом Якова Демента построен в готическом стиле. Его украшает архитектурный декор средневекового европейского собора. Доходный дом, появившийся в 1914 году на Большой Полянке, является одним из уникальных проектов архитектора Валентина Дубовского. Однако этого здания нет в реестре памятников культуры. Для того чтобы ему был присвоен этот статус, необходимо подать соответствующие заявления в Москомархитектуру. Подать заявку может как общественная организация, так и физическое лицо. После этого специальная комиссия проведет оценку объекта и его уникальности, после чего ему дается соответствующий статус. После получения охранного баланса прежнюю архитектуру могут восстановить.

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