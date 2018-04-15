Госзакупки стали главным каналом сбыта молочного фальсификата 

Проверка позволит сделать вывод о реальной доле подделок на молочном рынке. Как говорят эксперты, сегодня регионы не могут самостоятельно справиться с засильем некачественной продукции. Среди главных причин — несовершенство надзорного законодательства и коррупция, в том числе при госзакупках.
С 2014 года продажи молокосодержащих продуктов выросли в несколько раз. Как говорит исполнительный директор ассоциации переработчиков «Союзмолоко» Артем Белов, это связано со снижением покупательной способности россиян. Чтобы сохранить привычный объем потребления, люди все чаще выбирают молокосодержащие продукты. Как правило, делают это осознанно. Но есть производители, которые специально вводят потребителя в заблуждение и под видом натуральных продуктов продают подделку. По мнению депутата Госдумы Аркадия Пономарева, обмануть покупателя несложно: нынешние стандарты позволяют производителю легко «замыливать» понятия:
— Такой обман, путаная терминология, за которой скрывается «немолоко», подрывает доверие потребителей и создает предпосылки для роста фальсификата. Стране необходимы лаконичные и понятные национальные стандарты, обязательные для исполнения.
Кроме того, нужно ужесточить штрафы за фальсификат, добавляет Артем Белов. Но не в части формальных нарушений (маркировка и прочее), а именно за сознательное введение потребителя в заблуждение. По мнению Белова, таких недобросовестных производителей в стране около пяти процентов. Хотя по другим данным — в несколько раз больше. Система надзора вообще нуждается в структурной перестройке. Плановые проверки дают практически нулевой эффект, так как розница заранее готовится к таким мероприятиям и прячет весь контрафакт. Есть в законодательстве и правовой казус: сегодня рядовой потребитель, обнаружив подозрительный продукт на полке, фактически не сможет привлечь производителя к ответственности, говорит координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко. Вы просто не сможете доказать в суде, что не подменили товар, пока несли его из магазина в лабораторию. (Такая норма была принята для борьбы с «потребительским терроризмом», когда недобросовестные покупатели пытались всеми правдами и неправдами засудить производителей). По идее, можно пойти за покупкой с нотариусом и все запротоколировать. Но тогда получается, что вы подменяете действия контрольно-надзорного органа, поэтому не можете считаться потребителем, и заявление тоже не примут.
Потребитель, обнаружив подозрительный продукт, не сможет привлечь производителя к ответственности
— Остался механизм административного расследования. Кодекс об административных правонарушениях позволяет любому гражданину сообщить властям о подозрительных продуктах. Тогда Россельхознадзор или Роспотребнадзор должен возбудить дело, отобрать продукцию с завода или с прилавка, провести лабораторные исследования. По результатам экспертизы, если факт нарушений подтвердился, — привлечь к ответственности, — говорит Бражко. — Но здесь скрыта системная проблема. Раскрываемость таких нарушений зависит от активности ведомств в каждом отдельно взятом регионе. А они не мотивированы работать хорошо. Даже наоборот: чем меньше они находят, тем более «красивые» получаются отчеты. Например, Орловская область находит фальсификат менее чем в одном проценте проверок. А во Владимирской области в 500 исследованиях нашли 300 нарушений. И кто эффективнее?
При этом львиная доля фальсификата проходит через систему госзакупок, так как ключевым фактором победы на торгах в этой системе является цена.
— Производители натуральной продукции проигрывают аукционы и конкурсы, так как их продукция априори более дорогая, чем фальсификат, — сетует директор по маркетингу молочного завода Денис Афанасьев. — Тем не менее сегодняшний закон оперирует, по сути, только понятием цены.
По мнению Бражко, российское законодательство прописывает достаточно жесткие критерии госзакупок, которые дают заслон фальсификату. Проблема в том, что руководители госорганизаций сами заинтересованы в покупке наиболее дешевого продукта, поскольку сэкономленные деньги обычно перераспределяются в виде премий среди сотрудников. Они и есть главные бенефициары от поставок фальсификата.
— Это колоссальная проблема. Мы должны принять решение: никто не имеет права присваивать себе «детские» деньги. В чем заслуга заведующей детсадом при проведении закупок? Значит, губернатор должен четко сориентировать органы власти на местах: деньги, выделенные на питание школ, садов и больниц, не должны становиться предметом аппетита чиновников.
Закон о госзакупках позволяет заказчику привлечь для приемки товара стороннего эксперта либо провести ее собственными силами. Конечно, большинство выбирает второй вариант, добавляет эксперт. И они сами подписывают документы о том, что приняли такую-то накладную, этикетку, декларацию, провели осмотр и дают резюме о том, что в партии качественный товар. А в актах просто пишут: анализ проведен методом визуального осмотра.
— Таким способом, кстати, покупается не только масло, но и, например, бензин. Вы можете определить на глаз октановое число топлива? А администрация больницы может, — говорит Бражко. — Сегодня Роспотребнадзор и Россельхознадзор готовы бесплатно проводить для бюджетников лабораторные исследования. Но им это невыгодно.