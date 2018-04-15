Госзакупки стали главным каналом сбыта молочного фальсификата

Проверка позволит сделать вывод о реальной доле подделок на молочном рынке. Как говорят эксперты, сегодня регионы не могут самостоятельно справиться с засильем некачественной продукции. Среди главных причин — несовершенство надзорного законодательства и коррупция, в том числе при госзакупках.

С 2014 года продажи молокосодержащих продуктов выросли в несколько раз. Как говорит исполнительный директор ассоциации переработчиков «Союзмолоко» Артем Белов , это связано со снижением покупательной способности россиян. Чтобы сохранить привычный объем потребления, люди все чаще выбирают молокосодержащие продукты. Как правило, делают это осознанно. Но есть производители, которые специально вводят потребителя в заблуждение и под видом натуральных продуктов продают подделку. По мнению депутата Госдумы Аркадия Пономарева, обмануть покупателя несложно: нынешние стандарты позволяют производителю легко «замыливать» понятия:

— Такой обман, путаная терминология, за которой скрывается «немолоко», подрывает доверие потребителей и создает предпосылки для роста фальсификата. Стране необходимы лаконичные и понятные национальные стандарты, обязательные для исполнения.

Кроме того, нужно ужесточить штрафы за фальсификат, добавляет Артем Белов. Но не в части формальных нарушений (маркировка и прочее), а именно за сознательное введение потребителя в заблуждение. По мнению Белова, таких недобросовестных производителей в стране около пяти процентов. Хотя по другим данным — в несколько раз больше. Система надзора вообще нуждается в структурной перестройке. Плановые проверки дают практически нулевой эффект, так как розница заранее готовится к таким мероприятиям и прячет весь контрафакт. Есть в законодательстве и правовой казус: сегодня рядовой потребитель, обнаружив подозрительный продукт на полке, фактически не сможет привлечь производителя к ответственности, говорит координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко . Вы просто не сможете доказать в суде, что не подменили товар, пока несли его из магазина в лабораторию. (Такая норма была принята для борьбы с «потребительским терроризмом», когда недобросовестные покупатели пытались всеми правдами и неправдами засудить производителей). По идее, можно пойти за покупкой с нотариусом и все запротоколировать. Но тогда получается, что вы подменяете действия контрольно-надзорного органа, поэтому не можете считаться потребителем, и заявление тоже не примут.

Потребитель, обнаружив подозрительный продукт, не сможет привлечь производителя к ответственности

— Остался механизм административного расследования. Кодекс об административных правонарушениях позволяет любому гражданину сообщить властям о подозрительных продуктах. Тогда Россельхознадзор или Роспотребнадзор должен возбудить дело, отобрать продукцию с завода или с прилавка, провести лабораторные исследования. По результатам экспертизы, если факт нарушений подтвердился, — привлечь к ответственности, — говорит Бражко. — Но здесь скрыта системная проблема. Раскрываемость таких нарушений зависит от активности ведомств в каждом отдельно взятом регионе. А они не мотивированы работать хорошо. Даже наоборот: чем меньше они находят, тем более «красивые» получаются отчеты. Например, Орловская область находит фальсификат менее чем в одном проценте проверок. А во Владимирской области в 500 исследованиях нашли 300 нарушений. И кто эффективнее?

При этом львиная доля фальсификата проходит через систему госзакупок, так как ключевым фактором победы на торгах в этой системе является цена.

— Производители натуральной продукции проигрывают аукционы и конкурсы, так как их продукция априори более дорогая, чем фальсификат, — сетует директор по маркетингу молочного завода Денис Афанасьев . — Тем не менее сегодняшний закон оперирует, по сути, только понятием цены.

По мнению Бражко, российское законодательство прописывает достаточно жесткие критерии госзакупок, которые дают заслон фальсификату. Проблема в том, что руководители госорганизаций сами заинтересованы в покупке наиболее дешевого продукта, поскольку сэкономленные деньги обычно перераспределяются в виде премий среди сотрудников. Они и есть главные бенефициары от поставок фальсификата.

— Это колоссальная проблема. Мы должны принять решение: никто не имеет права присваивать себе «детские» деньги. В чем заслуга заведующей детсадом при проведении закупок? Значит, губернатор должен четко сориентировать органы власти на местах: деньги, выделенные на питание школ, садов и больниц, не должны становиться предметом аппетита чиновников.

Закон о госзакупках позволяет заказчику привлечь для приемки товара стороннего эксперта либо провести ее собственными силами. Конечно, большинство выбирает второй вариант, добавляет эксперт. И они сами подписывают документы о том, что приняли такую-то накладную, этикетку, декларацию, провели осмотр и дают резюме о том, что в партии качественный товар. А в актах просто пишут: анализ проведен методом визуального осмотра.

— Таким способом, кстати, покупается не только масло, но и, например, бензин. Вы можете определить на глаз октановое число топлива? А администрация больницы может, — говорит Бражко. — Сегодня Роспотребнадзор и Россельхознадзор готовы бесплатно проводить для бюджетников лабораторные исследования. Но им это невыгодно.