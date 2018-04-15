Юлия Полячихина: что мы знаем о новой «Мисс Россия»

Юлия родилась 6 февраля 2000 года — два месяца назад она отпраздновала совершеннолетие, находясь в Японии . Родной город девушки — Чебоксары республика Чувашия . Мама красавицы работает бухгалтером, отец занимается бизнесом в сфере строительства, в семье растет также младшая сестра. Как вспоминает будущая «Мисс Россия », родители (на фото внизу — прим. ред.) всегда поддерживали ее выбор — стать моделью. "В детстве я часто красовалась перед зеркалом в пластмассовой короне, представляла себя королевой красоты, — поделилась с "Комсомольской правдой" после победы девушка. — И даже не могла предположить, все это сбудется. Что пройдет несколько лет, и детскую игрушку сменит настоящий ювелирный шедевр — корона Мисс России".

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В 2017 году Полячихина окончила школу с золотой медалью, после чего поступила на факультет филологии и журналистики ЧГУ им. И. Н. Ульянова — в голосовании за победительницу приняли активное участие представители вуза, как сообщается на сайте университета. На вопрос о секретах питания Юлия с улыбкой отвечает: «Ем все подряд». А физическим нагрузкам уделяет особое внимание: в ее расписании — три обязательные еженедельные тренировки с растяжкой, кардио и силовыми упражнениями. Более восьми лет занимается фитнес-аэробикой, имея первый взрослый разряд. Раньше состояла в сборной Чувашской Республики. «Именно танцы дали мне осанку, фигуру, походку, стойкий и целеустремленный характер. Я даже не знаю, какой я была бы без спорта», — отмечает Полячихина. Еще одно активное увлечение победительницы конкурса — бадминтон.

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В конкурсах красоты модель участвует не впервые. За ее плечами второе, а затем первое место в «Мисс Чувашия», попадание в топ-10 международного конкурса Miss Globe, звание «Вице-мисс туризм России — 2016». Теперь Юлии предстоит участие в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Работала по контракту в Париже и в Японии. Юлия ведет микроблог в Сети, где делится в основном кадрами с показов, публичных мероприятий и съемок. На ее Instagram подписаны более 13 тысяч человек, и число активно растет. За победу в конкурсе Юлия получила автомобиль и денежный приз (3 миллиона рублей), а также примерила корону из белого золота с 200 жемчужин и драгоценными камнями в цветах российского флага — стоимость ювелирного шедевра оценивается в миллион долларов.

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