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Комиссия Правительства РФ поддержала строительство моста через Волгу в Самарской области
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Комиссия Правительства РФ поддержала строительство моста через Волгу в Самарской области 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича обсудят включение проекта строительства нового моста через Волгу в Самарской области в маршрут Европа — Западный Китай.
Это транснациональный инфраструктурный проект. Его цель — укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Участок дороги Китай — Казахстан уже работает. Российская часть магистрали начнется в Санкт-Петербурге и пройдет через Москву, Казань, Башкортостан, Оренбург в сторону Казахстана.
— До принятия окончательного решения специалисты проведут анализ технико-экономического обоснования проектов. Вместе с тем правительственная комиссия отметила важность строительства мостового перехода через Волгу для разгрузки существующего переезда в районе Тольятти. По итогам заседания в протоколе отражена рекомендация поддержать проект, — сообщили в правительстве Самарской области.
Новый мост планируют построить в районе села Климовки. По оценке региональных властей, работы займут примерно пять лет. Протяженность моста составит 3,8 километра. Специалисты также возведут 142 километра автобана. 63.ru публиковал схему размещения моста.
Схема планировки территории под строительство моста
Изначально региональные власти планировали строить мост на условиях государственно-частного партнерства. Чтобы проект окупился, чиновники рассматривали возможность введения платного проезда.
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