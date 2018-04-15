Комиссия Правительства РФ поддержала строительство моста через Волгу в Самарской области

Казань, Башкортостан, Это транснациональный инфраструктурный проект. Его цель — укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Участок дороги Китай Казахстан уже работает. Российская часть магистрали начнется в Санкт-Петербурге и пройдет через Москву Оренбург в сторону Казахстана.

— До принятия окончательного решения специалисты проведут анализ технико-экономического обоснования проектов. Вместе с тем правительственная комиссия отметила важность строительства мостового перехода через Волгу для разгрузки существующего переезда в районе Тольятти . По итогам заседания в протоколе отражена рекомендация поддержать проект, — сообщили в правительстве Самарской области.

Новый мост планируют построить в районе села Климовки. По оценке региональных властей, работы займут примерно пять лет. Протяженность моста составит 3,8 километра. Специалисты также возведут 142 километра автобана. 63.ru публиковал схему размещения моста.

Схема планировки территории под строительство моста

Изначально региональные власти планировали строить мост на условиях государственно-частного партнерства. Чтобы проект окупился, чиновники рассматривали возможность введения платного проезда.