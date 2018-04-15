Фьючерсы на золото, серебро, медь: анонс на 16–20 апреля

Investing.com — На следующей неделе опасения относительно геополитических рисков и торгового спора между Китаем США могут оказать поддержку спросу на золото. Однако цены на золото чувствительны к росту курса доллара на фоне прогнозов о дальнейшем повышении процентной ставки ФРС

Июньские фьючерсы на золото выросли на 0,44% до $1323,7 на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. За неделю золото подорожало приблизительно на 0,88%.

В среду из-за опасений о торговом конфликте между США и Китаем и усиления напряженности между США и Россией цены на золото достигли максимального значения в этом году — $1369,40 за унцию.

В четверг цены на золото несколько снизились на фоне снижения напряженности в Сирии и протокола заседания ФРС, указавшего, что среди чиновников центробанка США преобладают настроения в пользу ужесточения монетарной политики.

Опубликованный в среду протокол мартовского заседания ФРС показал, что чиновники центробанка США уверены в дальнейшем укреплении американской экономики и росте инфляции по направлению к 2% в ближайшие месяцы.

Некоторые инвесторы считают, что опубликованный протокол повысил вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. Это стало негативным фактором для цен на золото, которое становится менее привлекательным по сравнению с активами с высокой доходностью при росте процентной ставки.

В пятницу доллар практически не изменился против корзины других валют: индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, оставался стабильным на уровне 89,51.

Стабильный доллар приостановил рост цен на золото, наблюдавшийся в последние недели. Повышение курса доллара делает дороже рассчитываемые в долларе сырьевые товары для держателей других валют.

Торги по другим драгоценным металлам: цена на серебро выросла на 1,04% до $16,64 за тройскую унцию на завершении торговой сессии в пятницу. За неделю цены на серебро выросла на 1,81%.

Платина торговалась на позиции $934,3 за унцию. За неделю цены на платину повысились на 1,49%.

К завершению торгов в пятницу майские фьючерсы на медь остались стабильными на позиции $3,063 за фунт. За неделю медь подорожала на 0,43%.

После повышения до максимума за четыре года в этом году цены на медь снизились приблизительно на 6% из-за опасений о протекционистской торговой политике США и возможного замедления экономического роста в Китае. Китай является наибольшим потребителем меди в мире.

На следующей неделе внимание игроков рынка будет приковано к развитию геополитической ситуации на фоне роста напряженности между США и Россией после ракетного удара по Сирии и введения новых американских санкций против России.

Всемирного банка. Также в центре внимания останется торговый спор между США и Китаем. В понедельник состоятся весенние сессии Международного валютного фонда

Также инвесторы обратят внимание на экономические отчеты США, в частности на отчет по объему розничных продаж, который выйдет в понедельник. Кроме того, выступления чиновников ФРС могут усилить волатильность доллара США, что в свою очередь повлияет на цены на золото.

Понедельник, 16 апреля

В Вашингтоне стартуют весенние сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Швейцарии будет опубликован отчет по индексу цен производителей.

В США выйдут экономические данные, включая отчеты по объему розничных продаж и производственной активности в регионе Нью-Йорка

Президент ФРБ Атланты Рафаэл Бостик выступит в Алабаме.

Вторник, 17 апреля

Резервный банк Австралии опубликует протокол прошлого заседания комитета по денежно-кредитной политике.

В Китае выйдут данные по ВВП в первом квартале, а также отчеты по инвестициям в основной капитал и по промышленному производству.

Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

Институт ZEW опубликует отчет по настроениям потребителей в Германии.

Канада опубликует отчет по объему продаж производственных товаров.

В США будут опубликованы отчеты по объему строительства новых домов в США, по числу выданных разрешений на строительство и по объему промышленного производства.

Среда, 18 апреля

Великобритания опубликует данные по инфляции.

В еврозоне выйдут уточненные сведения по инфляции.

Банк Канады огласит свое решение о значении процентной ставки, а также опубликует заявление по денежно-кредитной политике. После оглашения решения свою пресс-конференцию проведет президент центробанка Канады.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступит на мероприятии в Нью-Йорке, а заместитель председателя ФРС Рандал Кварлс — в Вашингтоне.

Четверг, 19 апреля

В Австралии будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В Великобритании выйдут сведения по объему розничных продаж.

В США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и по деловой активности в производственном секторе Филадельфии.

Запреда ФРС Лаел Брейнард и зампред ФРС Рандал Кварлс должны посетить разные мероприятия в Вашингтоне.

Пятница, 20 апреля

Канада завершит неделю публикацией данных по объемам розничных продаж и по инфляции.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит на мероприятии в Калифорнии.