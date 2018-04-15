Как космонавты обнаруживали признали внеземной жизни

Внеземная жизнь до сих пор не обнаружена, однако уфологи не сомневаются, что она есть. И порой в их рядах исследователей аномальных явлений оказываются серьезные ученые и те, кто бывал в космосе и мог видеть…

В опыте космических полетов Павлу Поповичу, пожалуй, не было равных. Летчик-космонавт СССР № 4, командир корабля «Союз-14». Именно он должен был лететь на Луну по несостоявшейся программе…

А в начале 2000-х Попович признался, что верит в существование внеземной жизни и даже лично видел инопланетный корабль.

— Мы летели из Вашингтона в Москву на самолете. Я взглянул в иллюминатор, и глаза на лоб полезли: градусов на десять выше нас летит белый равнобедренный треугольник. Одна его сторона примерно около ста метров. Ни на один земной аппарат не похоже, — рассказывал космонавт. — К экипажу бросился — не галлюцинация. Все видят. А на радарах ничего! Летел объект быстрее, чем мы.

Другие члены экипажа станции «Мир» добавляли, что в последние годы перед затоплением на станции появлялась необычная плесень и желеобразные объекты, буквально из всех щелей.

— Я не уверен, что органические объекты на станции «Мир» были внеземного происхождения. Иначе ее просто не рискнули бы затопить на Земле, — поделился с «ВМ» Юрий Сенькин. — Но это вполне могли быть сильно мутировавшие земные организмы.

Истоки и прогноз

Теории, что мы не одни во Вселенной, придерживались многие ученые. В их числе — Константин Циолковский , основоположник теоретической космонавтики. Он был уверен, что именно люди в будущем будут править Вселенной.

— Люди посетят и изучат все планеты. Несовершенные миры ликвидируют и заменят собственным населением. Где на планетах встретят недоразвившийся уродливый мир, там безболезненно ликвидируют его, заменив своим миром.