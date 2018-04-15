США вводят санкции без привязки к реалиям, заявила Захарова

В эфире прозвучал вопрос ведущего о письме посла США в Москве Джона Хантсмана о подготовке новых санкций в отношении России, направленном в МИД РФ.

"Я видела эти утечки в СМИ. Я не считаю возможным комментировать публично внутреннюю переписку, даже несмотря на то, что это письмо от американского посла. Сохраняем правила игры", — сказала Захарова.

При этом она подтвердила, что санкции, которые вводятся против России, «делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями».

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину , то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", — сказала Захарова.

Она отметила, что сначала Россию собирались сдерживать. «Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности», — уточнила официальный представитель МИД РФ.