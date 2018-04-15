«Болонья» одолела «Верону», «Беневенто» во второй раз в сезоне сыграл вничью

В чемпионате Италии сыграны еще 2 матча 32-го тура.

"Болонья" забила по голу в каждом тайме в ворота «Вероны» — 2:0. В параллельной встречи безнадежный «Беневенто» во второй раз в сезоне сыграл вничью, отобрав очки у «Сассуоло» (2:2).

Протокол игры

(1:0) Верди Симоне 31'

Запасные: Да Коста Жуниор • Фалетти Сезар • Крафт Эмиль • Романьоли Симоне • Гонсалес Джанкарло • Авенатти Фелипе • Кейта Шейк • Орсолини Риккардо • Равалья Федерико

15 апреля. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).

Протокол игры

Сассуоло

Беневенто

22' Диабате Шейк (0:1)

(2:1) Политано Маттео 64'

73' Диабате Шейк (2:2)

Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Летиция Гаэтано 86' (Венути Лоренцо (86') • Катальди Данило 46' • Раньери Сандро 71' • Джуричич Филип • Гильерме Маркес 26' (Бриньола Энрико (26') • Диабате Шейк • Йемелло Пьетро 65' (Париджини Витторио (65')

15 апреля. Стадион «Читта-дель-Триколоре».