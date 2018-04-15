«Болонья» одолела «Верону», «Беневенто» во второй раз в сезоне сыграл вничью 

В чемпионате Италии сыграны еще 2 матча 32-го тура.
"Болонья" забила по голу в каждом тайме в ворота «Вероны» — 2:0. В параллельной встречи безнадежный «Беневенто» во второй раз в сезоне сыграл вничью, отобрав очки у «Сассуоло» (2:2).
Протокол игры
(1:0) Верди Симоне 31'
(2:0) Надь Адам 90'
Миранте Антонио • М'Байе Ибрахим • Де Майо Себастьян • Хеландер Филип • Масина Адам • Поли Андреа 76' (Надь Адам (76') • Пульгар Эрик 20' 58' (Кризетиг Лоренцо (58' 62') • Джемаили Блерим • Верди Симоне • Дестро Маттиа • Паласио Родриго 83' 84' (Ди Франческо Федерико (84')
Запасные: Да Коста Жуниор • Фалетти Сезар • Крафт Эмиль • Романьоли Симоне • Гонсалес Джанкарло • Авенатти Фелипе • Кейта Шейк • Орсолини Риккардо • Равалья Федерико
Николас Давид • Феррари Алекс • Караччоло Антонио 17' • Вукович Ягош • Феличоли Джанфилиппо • Ромуло Соуза 67' (Seung-Woo Lee (67' 90') • Фоссати Марко 83' (Матос Ридер (83') • Валоти Матиа • Черчи Алессио 60' (Петкович Бруно (60') • Фарес Мохамед • Роландо Ааронс
Запасные: Коппола Фердинандо • Ланер Симон • Сукулини Франко • Эрто Томас • Супрайен Самуэль • Сильвестри Марко • Тупта Любомир • Беарцотти Энрико • Данци Андреа
15 апреля. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).
Протокол игры
Сассуоло
Беневенто
22' Диабате Шейк (0:1)
(1:1) Политано Маттео 41'
(2:1) Политано Маттео 64'
73' Диабате Шейк (2:2)
Консильи Андреа 77' (Пеголо Джанлука (77') • Пелузо Федерико 3' • Ачерби Франческо 23' • Дель Орко Кристиан • Адьяпонг Клод • Кассата Франческо • Маньянелли Франческо 45' 61' (Берарди Доменико (61') • Миссироли Симоне 70' (Маццители Лука (70') • Рожерио да Силва • Политано Маттео • Бабакар Хоума
Запасные: Матри Алессандро • Биондини Давид • Рагуза Антонио • Дункан Альфред • Лемос Маурисио • Пьерини Николас • Марсон Леонардо • Manuel Ferrini • Фраттези Давиде
Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Летиция Гаэтано 86' (Венути Лоренцо (86') • Катальди Данило 46' • Раньери Сандро 71' • Джуричич Филип • Гильерме Маркес 26' (Бриньола Энрико (26') • Диабате Шейк • Йемелло Пьетро 65' (Париджини Витторио (65')
Запасные: Виола Николас • Кода Массимо • Дель Пинто Лоренцо • Бриньоли Альберто • Гьямфи Брайт • Биллонг Жан-Клод • Вольпичелли Джованни
15 апреля. Стадион «Читта-дель-Триколоре».