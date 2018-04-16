Более 130 реконструкторов из России и Эстонии сойдутся в «Ледовом побоище»

Международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище», посвященный 776-й годовщине победы войска Александра Невского в битве на Чудском озере, состоится в в субботу, 21 апреля, в Гдовском районе. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Фестиваль начнется в 11.00 в деревне Кобылье городище. Здесь состоятся памятный митинг и траурная панихида в храме Архангела Михаила

На берегу Чудского озера возле деревни Самолва расположится палаточный лагерь. Весь день здесь будут звучать средневековая музыка и работать ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

Гостей фестиваля ждет реконструкция легендарного сражения, массовые сражения с полновесными ударами, рыцарский турнир, пешие и конные состязания. Как отметил Борис Колесников, исход этих соревнований даже для организаторов всегда является сюрпризом, поскольку предугадать, кто из бойцов в этом году окажется сильнее, невозможно. Наблюдать за происходящим можно будет со специально оборудованной для этого трибуны.

Для детей предусмотрена специальная программа. Маленькие гости фестиваля смогут пострелять из лука и попробовать себя в роли воина на мягком оружии.

Доехать до места фестиваля «Ледовое побоище» можно как на личном, так и общественном транспорте. Специально организованные автобусы будут отъезжать из Пскова в 10.00 и из Гдова — в 11.00. Отправление транспорта обратно в 16.00.

Фестиваль в регионе пройдет в двенадцатый раз. «Это еще одна возможность громко заявить о достопримечательном месте, поле ратной славы № 1, которое находится в Псковской области. В памятном календаре Дней воинской славы России более раннего события, чем победа Александра Невского на льду Чудского озера, вы не найдете. С него начинается официальная боевая история нашей страны», — добавил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн

Ледовое побоище — одна из крупнейших битв, произошедших на льду Чудского озера 12 апреля 1242 года между русской дружиной во главе с князем Александром Невским и войском Ливонского ордена. Сражение завершилось разгромом захватчиков и имело важнейшее историческое значение для ослабленной под татаро-монгольским игом Руси. Сегодня этот день является одним из Дней воинской славы России.