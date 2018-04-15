Самые любопытные факты о Михаиле Калашникове

Легендарный советский и российский оружейник Михаил Калашников мог и не изобрести свой знаменитый АК-47. Но цепочка обстоятельств сложилась так, что самый надежный в мире автомат появился именно в России

Рожденный в рубашке

Будущий изобретатель родился совсем хилым. С его слов, не было ни одной болезни, которой бы он не переболел в детстве. В возрасте шести лет во время очередной болезни он едва не умер. «Я уже перестал дышать: родители убедились в этом, когда поднесли к носу куриное перышко — оно не шевельнулось», — пишет в своих воспоминаниях Михаил Калашников.

Послали за плотником, он замерил рост мальчика и ушел во двор делать гробик. Но как только застучал топор, Миша неожиданно стал подавать признаки жизни. Родители снова позвали плотника. Увидев «воскреснувшего» ребенка он, по словам конструктора, в сердцах произнес: «Такая сопливая малявка, а туда же — так притворился!».

Михаил Тимофеевич признавался, что в его семье смерть стала будничным явлением: из девятнадцати братьев и сестер выжили только восемь. Он часто потом будет вспоминать слова матери, сказанные соседке: «Миша должен счастливо вырасти — он родился в рубашке».

Судьбоносный момент

«Я, наверное, конструировал бы технику, облегчающую тяжелый крестьянский труд. Отечественная война повернула меня в другую сторону. Немцы виноваты, что я стал военным конструктором», — нередко говорил конструктор.

В 1938 году Михаил Калашников был призван в ряды РККА, где, окончив курсы младших командиров, приобрел специальность механика-водителя танка. Однако быть исключительно механиком ему было не интересно, он тут же принялся усовершенствовать конструкцию танка. [С-BLOCK]

Еще до начала войны начинающий инженер изобрел счетчик для учета фактического количества выстрелов из танковой пушки, разработал приспособление к пистолету ТТ для стрельбы из щели в башне танка, приделал к тому же оружию магазин с увеличенным количеством патронов. Но важнейшим изобретением предвоенных лет стал прибор учета моторесурсов танка, как на полной мощности, так и на холостом ходу, который был отмечен будущим маршалом победы Жуковым.

К идее создания своего главного детища Калашникова подтолкнул эпизод, произошедший уже на фронте. В октябре 1941 под Брянском старший сержант Калашников был серьезно контужен. Пробираясь с группой раненых бойцов из немецкого тыла к своим он попал под мощный автоматный огонь противника. Уцелело всего три человека, среди которых и будущий конструктор. С тех пор ему покоя не давала мысль: будь тогда у них автоматическое оружие, исход боя был бы другим.

Первый блин

В начале 1942 года Калашникова отправили в полугодовой отпуск на станцию Матай Туркестано-Сибирской железной дороги, где он получил возможность реализовать не дающий ему покоя замысел. Прибегнув к помощи местных слесарей, он создал первый образец своего пистолета-пулемета, здесь же прошли его первые испытания.

Позднее в Алма-Ате, в мастерских эвакуированного в столицу Казахстана Московского авиационного института , Калашников получил возможность сконструировать более совершенный образец автомата. Начальство оценило новое оружие и рекомендовало Калашникова для дальнейшего обучения.

Первая серьезная проверка ждала пистолет-пулемет Калашникова на Щуровском научно-испытательном полигоне под Москвой . Но изобретателя постигло разочарование. Комиссия зафиксировала, что модель Калашникова в изготовлении «сложнее и дороже, чем ППШ-41 и ППС» и «в настоящем виде промышленного интереса не представляет».

Навеки вместе

После войны упорный конструктор все же добился своего. В 1947 году по результатам нового испытания его автомат, наконец, признали лучшим. Опытную партию решили изготовить в Ижевске . Туда же был командирован и Калашников. Отныне его имя будет до конца жизни связано с «Ижмашем»

Под руководством Калашникова на основе системы АК-47 на «Ижмаше» было создано целое семейство боевого и гражданского стрелкового оружия различных калибров, включая пистолеты, карабины, гладкоствольные ружья и пулеметы. Общее число всех разновидностей АК на вооружении и складах армии РФ на 2013 составляло 17 млн единиц.

И после смерти легендарного конструктора инженеры «Ижмаша» продолжают его дело. По мнению отечественных и зарубежных экспертов, АК как наиболее эффективное автоматическое оружие будет использоваться в войсках минимум до 2025 года.

Легенда

Таких конструкторов как Михаил Калашников еще поискать нужно. Он награжден полусотней орденов и медалей, как отечественных, так и зарубежных, имеет почетное членство в 16 академиях, обладает 35 авторскими свидетельствами на изобретение.

Американская пресса еще в советские времена написала, что «русский сержант вооружил весь „Варшавский блок“», впрочем, знаменитый «калаш» пользовался и продолжает пользоваться мировым спросом. Созданные конструктором образцы по-прежнему эксплуатируются в 55 странах. [С-BLOCK]

Любить АК есть за что: он работает в любых погодных условиях, безотказно стреляет, даже угодив в болото или упав на твердую поверхность с большой высоты. Он прост, надежен и удобен. Но Михаил Тимофеевич неоднократно подчеркивал, что простое изобрести намного сложнее, чем навороченную модель. «Я пожму руку тому, кто сделает автомат лучше», — говорил Калашников в своих интервью. Вплоть до его смерти таких не оказалось.

При всей своей популярности Михаил Калашников всегда оставался чрезвычайно скромным человеком. Незадолго до смерти «Ижмаш» предложил конструктору за использование его имени в новом названии концерна 3 млн рублей, а также 300 тысяч ежемесячных отступных. Но Калашников отказался. До конца своей жизни он продолжал ютиться в типовой пятиэтажке Ижевска.

У последней черты

Последние полтора месяца жизни, когда здоровье Михаила Тимофеевича серьезно пошатнулось, он вынужденно провел в госпитализации, но не в столичной клинике, а в скромном клинико-диагностическом центре Ижевска.

Конструктора лечили в режиме особой секретности: врачи не имели права разглашать диагноз, и даже рассказывать о самочувствии знаменитого пациента. Слухи доносили только весть, что Калашников в стабильно тяжелом состоянии. [С-BLOCK]

В день кончины Михаила Тимофеевича 23 декабря 2013 года персонал клиники обратился за помощью к представителям МВД , чтобы силовики оградили врачей и пациентов от журналистов и любопытствующих, ринувшихся сюда за какой-либо информацией.