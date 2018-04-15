На кого хочет быть похожей Тереза Мэй

На днях Тереза Мэй сообщила о выводе из Великобритании 23 российских дипломатов. Сама она назвала эту акцию «самой массовой за последние тридцать лет». При этом важно понимать, что Мэй хочет доказать, что ничуть не хуже «железной» Тэтчер.

Мэй появилась на свет в 1956 году в семье ортодоксального викария, но, несмотря на причастность к церкви, посещала не воскресную школу.

Настоящую школу приготовила ей сама жизнь: её отец трагически погиб в аварии, мать скоропостижно скончалась практически сразу после смерти мужа. Через несколько лет Мэй узнала о своём бесплодии. А недавно ей поставили очередной диагноз — сахарный диабет.

Следование традициям

В целом, путь будущего премьер-министра представляет собой неуклонное следование традициям: Мэй даже в шестьдесят лет верна тем идеалам, которые прививались ей с детства.

Премьер-министр прожила со своим единственным мужем уже 38 лет, разделяя с ним радость и горе. Кроме того, Мэй ненавидит и вообще не употребляет алкоголь и наркотики. В частности, уже несколько лет пытается на законодательном уровне запретить в Великобритании кат (насвай).

Ортодоксальная премьер-министр обожает готовить, причём делает это не по рецептам, а следуя полёту фантазии.

Все эти детали складываются воедино, как мозаика, создавая цельную личность Мэй.

Так и сформировался главный жизненный вектор этого политика: она представляет собой женщину с закостенелыми традиционными ценностями, которые стремится во что бы то ни стало соблюсти. Кроме того, она недоверчива к окружающим и до последнего будет стараться скрывать свои истинные эмоции, боясь упасть в грязь лицом и показать свою слабость.

Мисс Неоднозначность

Несмотря на броню из принципов, иногда Мэй противоречит сама себе. Так, например, с 2010 по 2016 годы она то поддерживает сторонников ЛГБТ-движения, то всячески выступала против возможности усыновления детей и опекунства семьями с однополыми родителями; с одной стороны, противостояла выходу Королевства из Евросоюза , параллельно выступая против дальнейшей интеграции страны в ряды того же Евросоюза.

Ещё одним эпизодом в копилку неоднозначных поступков Мэй можно отнести её выдвижение на должность Дэвида Кэмерона после его отставки. Напомним, что Кэмерон и Мэй когда-то бежали в одной упряжке противников Brexit.

Очевидно, на тот момент все личные убеждения были отодвинуты на второй план во имя собственных амбиций. И в этом поступке вся Мэй: она категорически не терпит чужого лидерства и старается во что бы то ни стало урвать своё место под солнцем.

Один в один

Сначала таблоиды отчаянно сравнивали Мэй с Маргарет Тэтчер такой же властолюбивой и сильной духом особой. Ей были присущи и высокая сопротивляемость стрессам и жесткий, волевой характер. Тереза Мэй точно также с трудом сближается с людьми и не подпускает всех подряд в круг близких.

Это неудивительно: Мэй — типичный интроверт. Она тяжело и с большой неохотой находит общий язык с людьми. Однако в отличие от своей предшественницы, которая была единоличницей, Тереза — командный игрок, предпочитающий играть по общим правилам.

Даже экс-глава Партии независимости Найджел Фараж вспоминал, что Мэй «сделана из мрамора», тем самым только подтверждая гипотезу о том, что с ней можно работать. Однажды Мэй сравнили даже с Гордоном Брауном — политическим деятелем, завоевавшим многие сердца избирателей. У них и правда много общего: оба воспитаны в строгих традиционных семьях, оба катастрофически не умеют распределять ответственность, оба патологически страдают комплексами отличников и не могут справиться с жаждой контроля всех и вся.

Хотя чего только ни пишут и ни говорят журналисты в рамках предвыборной кампании своего кандидата.

Любовь к деталям или нонконформизм?

Одним из отличительных качеств Мэй считается её неподражаемая инициативность в выборе стиля. Например, на торжественный приём королевы премьер-минист позволила себе надеть любимые леопардовые туфли, и также Мэй позволила себе откровенное декольте.

Лодочки, украшенные безвкусными вычурными стразами, обувь с сумасшедшими принтами, резиновые сапоги самых смелых цветов — это не просто парад яркости и возможностей обувной индустрии.

Это показатель того, что у женщины есть собственное видение уместности. И то, что она противоречит нормам безразлично женщине-политику. И это неудивительно: во многих «зашуганных отличницах» часто просыпается бунтарский дух.

Палец не клади

Несмотря на весь шарм лодочек, юбок и декольте, Тереза Мэй — довольно суровый политик и серьёзная, безжалостная женщина. Эта британская леди из Палаты Общин когда-то поддерживала вторжение войск Великобритании в Ирак и грозилась обрушить на Москву ядерный удар, чтобы уменьшить «агрессию России ». Во время беспорядков с участием молодёжи именно Мэй отдавала холодные приказы поливать толпу из водомётов.