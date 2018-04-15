Топорнин: санкции против России говорят о желании США установить новый миропорядок

Планы Вашингтона о введении новых санкций в отношении России свидетельствуют о том, что американцы решили дестабилизировать современную систему международных отношений — считает доцент МГИМО , политолог Николай Топорнин

США проводят крайне агрессивную политику

Дело в том, что американцы, судя по всему, планируют введение новых санкций в отношении России. Что это за санкции — пока неизвестно, но на сегодня циркулируют слухи о том, что такой пакет мер в настоящее время готовится в Вашингтоне.

Причиной этого действия со стороны США является поддержка Россией легитимного правительства Сирии президента Башара аль-Асада , поэтому данный пакет санкций станет продолжением тех ракетных ударов, которые Запад вчера нанес по Сирии.

ОЗХО. Очевидна и формулировка данных санкций, которая будет заключаться в том, что Россия поддерживает режим, который якобы убивает мирное население в Сирии. Естественно, здесь имеется в виду инцидент в Думе , где произошла инсценировка применения химического оружия со стороны Сирийской армии. Данный инцидент до сих пор никак не доказан, причем западные страны делают все, чтобы в Сирии не состоялось полноценное расследование этого события со стороны структур ООН

В результате, получается картина, когда США наглым образом нарушают международное право, проводя свои удары в отношении Сирии под вымышленными предлогами, а затем на этом же основании вводят новые санкции против России.

Действия Запада — это вызов международной безопасности

Впрочем, существует здесь и более крупная проблема, которая заключается в том, что Запад своими ударами по Сирии подвел черту под главными принципами международного права, которые были обговорены странами антигитлеровской коалиции на международных конференциях в Ялте и Подстаме, прошедших в далеком от нас 1945 году.

В рамках этой системы международных отношений все кризисные моменты между великими державами должны разрешаться в рамках Совета безопасности ООН , но текущие агрессивные действия США и их союзников ликвидировали данный принцип.

Ведь Вашингтон, Лондон и Париж в одностороннем порядке и под вымышленным предлогом нанесли удар по Сирии, и этим нарушили нормы Устава ООН. Более того, продолжение данной политики путем введения новых антироссийских санкций свидетельствует о том, что США намеренно пытаются выйти за пределы международного права.

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что США с помощью своей агрессивной линии против России и Сирии полностью дестабилизировали современную глобальную политику.

Система международных отношений после Сирии является разбалансированной

«Современная система международных отношений, базирующая на решениях, которые были выработаны в Ялте и Потсдаме в 1945 году, полностью разбалансирована. Мы это видим на примере последних событий — в частности, инцидента в Солсбери, а также ракетной атаки западных государств по суверенной территории Сирии», — констатирует Топорнин.

Как считает эксперт, это привело к новому витку напряженности в отношениях между Россией и Западом, а также к осознанию того, что институты Совета безопасности ООН в этом кризисе не работают и используются только для политических деклараций.

«Ведь изначально Совбез ООН задумывался, как антикризисный орган в международных отношениях, который в качестве своей основной задачи имеет стабилизацию глобальной политической ситуации. В настоящий момент данная задача не выполняется, что видно хотя бы потому, как дела сложились с российским проектом резолюции по Сирии», — заключает Топорнин.

Ведь Россия в этом документе предлагала разобраться, что действительно произошло в сирийском городе Дума, причем с помощью инструментов, которые прописаны в базовых международных документах, но наши западные партнеры это демонстративно проигнорировали.

Конфликт между Россией и Западом продолжает разгораться

«Главным предложением в рамках российской резолюции является тезис о том, что нужно дождаться прибытия экспертов ОЗХО в Сирию и уже на основании их выводов готовить любые другие решения», — резюмирует Топорнин.

Эту резолюцию поддержал Китай , но заблокировали все западные государства, а после того, как эксперты ОЗХО приземлились в Сирии, но не добрались до Думы, США, Великобритания Франция приняли решение о нанесении своих ракетных ударов.

«Все это сделано для того, чтобы было, как можно более сложно, разобраться в тех событиях, которые произошли в Думе, ведь удар западных государств произошел под лозунгом уничтожения мнимых химических объектов Сирии. Теперь будет практически невозможно проверить, были ли вообще такие объекты, и было ли там сирийское химическое оружие», — констатирует Топорнин.

В этой связи, как замечает Николай Борисович, совершенным абсурдом является новая западная резолюция по Сирии, которая почти наверняка будет заблокирована Россией, хотя бы потому, что такие вопросы необходимо решать до ракетных ударов.

«На словах западные страны говорят о мирном урегулировании в Сирии, но на практике их заявления расходятся с делом, поэтому нет смысла рассуждать о любых резолюциях по данной стране в условиях проведения ракетных ударов и введениях новых санкций против России под совершенно надуманными основаниями», — заключает Топорнин.

Все это свидетельствует о том, что конфликт между Россией и Западом по Сирии продолжает разгораться и нельзя говорить о том, что в данной ситуации наметился хоть какой-то просвет.